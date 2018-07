Ungdomspartiene Unge Høyre, FpU, Sosialistisk Ungdom og Venstre har allerede gått inn for å legalisere bruk av cannabis.

Det er ventet at AUF vil ta opp spørsmålet på sitt landsmøte i oktober. Også KrFU skal diskutere problemstillingen.

Verst for ungdom

Svend Davanger er hjerneforsker ved Universitetet i Oslo. Han er bekymret over at en rekke ungdomspartier ønsker å legalisere bruken av cannabis.

– De negative effektene er størst hos ungdom. Da er det litt paradoksalt at de svikter sine egne velgere og tilhengere ved å legalisere bruken av cannabis, sier Davanger til TV 2.

1. nestleder i Unge Høyre, Daniel Skjevik-Aasberg er helt uenig, og mener de ikke svikter ungdommene ved å legalisere cannabis.

1. nestleder i Unge Høyre, Daniel Skjevik-Aasberg er sterkt uenig med utspillene til hjerneforsker Svend Davanger. Foto: Privat

– Vi svikter heller de rusavhengige som får politiet på nakken hver eneste dag, og de ungdommene som får bøter og fengselsstraffer for små mengder narkotika, sier Skjevik-Aasberg til TV 2.

Han mener det ikke er noen forskning som tilsier at legalisering av narkotika fører til økt bruk.

– Smakløs påstand

Hjerneforsker Davanger stiller spørsmålstegn ved hvorfor partiene ønsker å gå inn for å legalisere bruken, og lurer på om dette er måten partiene bruker for å tiltrekke seg nye velgere på, ved å fremstå som kule, fremtidsrettet og populære.

– Flere stater i USA har valgt å legalisere cannabis, og vi ser at det har en tiltrekkende effekt. Det er litt synd hvis vi skal ta etter stater som California på akkurat dette området, mener forskeren.

Oppfatningen om at ungdomspartiene bruker legalisering av narkotika for å virke kul, ryster Skjevik-Aasberg i Unge Høyre. Han mener det er en smakløs påstand.

– Det er ikke fordi vi ønsker å være kule eller fordi vi ønsker økt rusbruk. Ruspolitikken vi fører i dag fungerer ikke. Derfor trenger vi en forandring, sier han.

Det er FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud enig i. Han mener oppfatningen til Davanger viser at han ikke lytter til deres argumenter.

– Grunnen til at vi står for legalisering av cannabis, er at vi ønsker å redde liv og bekjempe kriminalitet, sier han til TV 2.

– Svært bekymret

Lokallagsleder for Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) i Oslo, Jan Erik Bresil, sier til TV 2 at de er svært bekymret over at mange ungdom i større grad ser på narkotika som ufarlig.

Bresil stiller seg kritisk til flere av argumentene partiene bruker for en legalisering.

– Første argument er at man ved en legalisering vil beskytte barn og unge. Dette er feil. Mindreårige vil fortsatt måtte kjøpe narkotika illegalt. Hvis cannabis og andre narkotiske stoffer blir lovlig, vil bruken normaliseres, og dette kan føre til at flere begynner å bruke det, sier han.

Det andre argumentet politibetjenten trekker frem er at legalisering vil fjerne de kriminelle gjengene sitt grunnlag for å eksistere, da store deler av deres inntekt baserer seg på salg av narkotika på det svarte markedet.

Jan Erik Bresil jobber som politi, og er lokallagsleder i Norsk narkotikapolitiforbund i Oslo. Han stiller seg svært kritisk til argumentene ungdomspartiene bruker for å legalisere narkotika.

– Gjengmedlemmene kommer ikke til å melde seg til å jobbe i kassa på Rema 1000. De finner heller andre, og kanskje verre måter og finansiere seg på, sier Bresil.

Det tredje argumentet er at en legalisering vil fjerne det svarte markedet. Det er også feil, ifølge Bresil. Han sier at i Norge så er det omsetning av lovlige tabletter som rivotril som skaper flest utfordringer.

– Det sorte markedet i for eksempel Colorado i USA, er mangedoblet etter legaliseringen av Cannabis, og organiserte kriminelle miljøer strømmer hit, sier politibetjenten.

Frykter dominoeffekt

NNPF deler ungdom i to, og sier de skiller mellom de som bruker narkotika fordi de har hatt en trøblete oppvekst, og de som bruker det for moro skyld.

For den første gruppen er forbudet svært viktig for at politiet skal kunne avdekke og finne dem for barnevern og helsevesen.

– Det er særlig for sistnevnte gruppe vi tror et forbud har en stor effekt overfor. Vi frykter en dominoeffekt blant ungdom hvis cannabis blir lovlig, sier han.

Hva er cannabis? Cannabis er en fellesbetegnelse for produkter fra planten Cannabis Sativa og Cannabis Indica. Virkningen av stoffet kan beskrives som sentraldempende og svakt hallusinogen. Cannabis er det illegale rusmiddelet som har størst utbredelse både i Norge og internasjonalt. Det viktigste aktive virkestoffet i cannabis er THC. Det finnes hovedsaklig tre ulike cannabis-produkter: Hasj, Marihuana og cannabisolje. Felles for disse tre er en karakteristisk, søtlig lukt, som blir særlig fremtredende når de røykes. Kilde: Rustelefonen

FpU-lederen mener at slik situasjonen er idag, så kan hvem som helst kjøpe hva som helst på det svarte markedet.

– Konsekvensene av dette er at mennesker får i seg ulovlige stoffer. Derfor ønsker FpU en regulert form for bruk av cannabis slik at man får en aldersgrense og rene produkter, sier Svendsrud.

Umulig å bli kvitt

Han sier at cannabis er et stoff man ikke blir kvitt, og at det derfor er viktig å få på plass en regulering som gjør at færre bruker det, men at de som bruker det, gjør det trygt.

Like før jul ble det et historisk flertall i stortinget for å overføre narkotikapolitikken fra justisdepartementet til helsesektoren. Høyre, Venstre og Arbeiderpartiet gikk i spissen for at narkotikamisbrukere skal bli møtt med helsehjelp, og ikke straff.

Norsk Narkotikapolitiforening er positive til at rusavhengige skal få helsehjelp, men de er samtidig opptatt av at dette gjøres på en måte som ikke gjør rusmidler som cannabis attraktivt å bruke slik at flere ungdommer blir avhengige.

Negative konsekvenser

Hjerneforskeren kan fortelle at cannabis blant annet påvirker hukommelse, oppmerksomhet, langsiktig tenkning og relasjoner med andre mennesker.

KRITISK: Hjerneforsker Svend Davanger mener det er svært bekymringsverdig at stadig flere ungdomspartier ønsker å legalisere cannabis. Foto: Privat

– Regelmessig bruk av cannabis fører til redusert konsentrasjon av dopamin i hjernen, som gjør at vi i mindre grad blir motiverte til å gjøre spennende ting, sier Davanger.

Forskeren sier at det antageligvis er grunnen til at brukere av cannabis i mindre grad blir motivert til å ta videre utdannelse, eller lese til eksamen.

– Bekymringsverdig

FpU-lederen mener at man ikke trenger å være hjerneforsker for å forstå at cannabis er skadelig, men at ruspolitikken må basere seg på hva som er realitetene.

– Både narkotika og alkohol har skadevirkninger på kroppen. Narkotika er farlig, og vi må fortsatt ha informasjonskampanjer som fører til at færrest mulig bruker det. Vi mener at å legalisere bruken av cannabis er en bedre måte å håndtere bruken av narkotika på, sier Svendsrud.

Hjerneforsker Davanger mener det er bekymringsverdig at stadig flere er positive til legalisering av cannabis.

– Som hjerneforsker vet jeg at disse stoffene har uheldige effekter. Det er synd hvis man innfører en legalisering uten å ta debatten på farene ved bruk av stoffet, sier han.