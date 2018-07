Bjørk Margrete Ellingsbø (19) og Aleksander Kilde Lien (19) er i Hellas i nærheten av skogbrannen. Ellingsbø forteller at det går bra med de to etter forholdene, men beskriver det siste døgnet som dramatisk.

– Det kunne vært verre, sier hun til TV 2, og legger til:

– Men vi er jo skjelvende, og det er vanskelig å ta innover seg hva som egentlig har skjedd.

Tirsdag formiddag befinner de to seg på et hotell i sentrum av Athen, hvor Ellingsbø forteller at det skal være trygt.

– Vi føler oss mye tryggere nå, men det har ikke blitt så mye søvn, det kjenner vi veldig på, sier hun.

Hamar Arbeiderblad omtalte saken først.

Måtte komme seg ut

Ellingsbø og Kilde Lien har vært på ferie nord-øst for Athen. Mandag ettermiddag så de et helikopter som fløy nærme hotellet deres. De kjente at det luktet litt røyk, men tenkte at det kunne være andre grunner til det.

– Vi tenkte ikke at det var dette som kom til å skje, sier Ellingsbø.

Da de to gikk tilbake til hotellet, forteller Ellingsbø at det var mye røyk utenfor. Da de skrudde på nyhetene for å finne ut hva som skjedde så det ikke så ille ut, men plutselig var det mye røyk, også inne på hotellet.

– Vi tenkte vi måtte komme oss ut. Vi pakket koffertene og det vi fikk med oss, og kom oss ut. Da vi var ute i gangene gikk brannalarmen, sier hun.

Det brant i hus bare titalls meter fra 19-åringene før de kom seg ut med båt. Foto: Bjørk Margrete Ellingsbø

Måtte kaste seg i vannet

På dette tidspunktet var det mye røyk og mennesker i gangene på hotellet, og Aleksander og Bjørk Margrete spurte en ansatt på hotellet om hva de skulle gjøre. Han visste nesten like lite som de to nordmennene gjorde.

– Vi fikk bare beskjed om å gå ut døren, og så måtte vi selv finne ut hva vi skulle gjøre, sier hun.

19-åringene kom seg ned til havet, hvor de måtte kaste seg i vannet for å gjøre klærne og håret vått.

– Det var veldig varmt fra brannen, så man kjente det veldig på kroppen, sier Bjørk Margrete.

På dette tidspunktet befant de to seg så og si midt i flammehavet.

– Det tok fyr i hus over oss, som var cirka 20 meter unna. Vi var redde for at de skulle eksplodere, for vi hørte at det smalt veldig mange steder i biler, gasstanker og i hus, sier hun.

Folk i området har måttet flykte ut i vannet for å komme seg unna glør og varmen fra brannen. Foto: Bjørk Margrete Ellingsbø

– Var veldig redde

Bjørk Margrete forteller at de to var redde, men understreker hvor heldige de var som hadde hotell som lå så nærme vannet.

– Vi var ganske trygge i vannet, men var veldig redde for at hotellet skulle ta fyr og eksplodere, sier hun.

De to ble liggende i vannet en god stund, før de fikk beskjed om at de kunne gå tilbake til hotellet. På dette tidspunktet hadde de vært ute i mange timer, men på hotellet var det så og si tomt for vann, og fullt av folk.

– De fikk inn veldig mange folk med brannskader og åpne sår, sier hun.

Til slutt ble de hentet ut med politibåt, hvor 19-åringene ga håndklærne sine til folk med brannskader, slik at de kunne dekke seg til.

– Vi har prøvd å hjelpe så mye vi kan.