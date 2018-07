Se Tour de France på TV 2 og TV 2 Sumo

Etter det TV 2 erfarer fortsetter Edvald Boasson Hagen karrièren i Dimension Data.

Rudsbygdingen som er på utgående kontrakt, skal være noen få detaljer unna å signere en ny avtale med det sørafrikanske-laget.

Boasson Hagen gikk fra Team Sky til MTN-Qhubeka før 2015-sesongen, og fikk en ny vår i det som den gang var et pro-kontinentallag.

Flere om beinet

Team Dimension Datas sportsdirektør Douglas Ryder, har flere ganger uttalt at han vil ha med Boasson Hagen videre, men også andre lag har vist interesse.

– Edvald er en rytter vi har bruk for her. Han er en klassikerrytter og han kan spurte. Hvis jeg hadde vært Edvald ville jeg kommet meg vekk. Jeg har hørt at Dimension Data skal kjøre med BMC-sykler med Van Avermaet, så skynd deg vekk, Edvald, sa sportsdirektør i Quick-Step, Brian Holm, i den første uken av Tour de France.

For før det ble avklart at BMC fikk reddet sin toppsatsing ved å inngå et partnerskap med den polske sko og veskeprodusenten CCC, bekreftet lagets klassikerstjerne, Greg Van Avermaet, at han var i samtale med Dimension Data.

Nå som laget har funnet ny hovedsponsor, har Van Avermaet forlenget sin kontrakt med BMC, og er med det ikke aktuell for Boasson Hagens lag.