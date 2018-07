Robin Williams gikk bort 63 år gammel, den 11. august 2014, etter å ha tatt sitt eget liv.

Nå hyller datteren og skuespilleren, Zelda Williams (28), sin pappa på det som ville vært Hollywood-stjernens 67-årsdag, 21. juli.

– Disse ukene er de vanskeligste for meg, og oss, dere kommer ikke til å se mye til meg. Gratulerer på forskudd med bursdagen pappa, savner deg hver dag, men spesielt mye nå om dagen, skriver hun på Instagram.

Zelda Williams forteller også hvor vanskelig tiden etter farens bortgang har vært for henne og at hun har hatt problemer med å håndtere alle som ville trøste henne etter Robin Williams' død i august 2014.

– Til tross for alle gode intensjoner på internet, der folk forteller om hvor mye de brydde seg om pappa, så er det veldig overveldende at fremmede vil at jeg skal vite hvor mye de elsket pappa. Men det er krevende for meg at det forventes at jeg skal svare, så mens jeg har styrken vil jeg at dere skal ta dette som mitt åpenhjertige svar til dere, skriver hun videre på Instagram.

– Gråt i mine armer

Robin Williams hadde en sjelden sykdom som berøvet komikeren for sine talenter på slutten, også hans personlighet. En bok skildrer skuespillerens vanskelige kamp der han mot slutten fortalte at han hadde mistet evnen til å være morsom.

– Han gråt i mine armer hver kveld, sa sminkøsen Cheri Minns, ifølge The Sun. Robin Williams visste at han var rammet av den vanskelige sykdommen, lewykroppsdemens, som gir store kongnitive og motoriske problemer.

ENKE: Robin Williams og kona Susan Schneider i Paris, oktober, 2011. Foto: Stella Pictures

Hadde ikke kun Parkinsons

Williams skal ha vist tegn på at han var psykisk syk flere år før han valgte å ta sitt eget liv. Han hadde angst og depresjon, og han fikk diagnosen Parkinsons sykdom. Men senere viste det seg altså at det var en annen type demenssykdom som tok livet at den populære skuespilleren.

– Demens med lewylegemer tok Robins liv, og jeg har brukt det siste året på å komme til bunns i dette, fortalte hans enke, Susan Schneider i et intervju med Good Morning America.

– Jeg klandrer han ikke

Schneider forteller at hennes ektemann visste at noe var galt da de første symptomene viste seg.

– Han holdt fasaden så godt han kunne, men den siste måneden klarte han det ikke. Det var som om demningen bristet, fortalte hun. Enken tror at Williams selvmord var hans måte å få igjen kontrollen på.