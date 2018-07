​For to år siden bladde Manchester United opp 1,1 milliarder kroner for å signere franskmannen Paul Pogba. Det var den dyreste overgangen for Manchester United noen sinne.

Men spilleren har ikke på langt nær prestert godt nok for klubben for å gjøre seg verdt den skyhøye prislappen.

Pogba feirer etter finalemålet under VM. Foto: Martin Meissner

Under VM i Russland med det franske flagget på brystet har han derimot vist seg fra sin beste side og var en av utøverne som skilte seg ut. Han satte kronen på verket da han scoret mål i finalen mot Kroatia som endte 4-2 i Frankrikes favør.

Likevel har Pogba kjempet i Premier League og har fortsatt til gode å slå helt gjennom for Manchester United.

– Han må fokusere

Mourinho skal ha fortalt Pogba at han må opprettholde det samme fokuset og den samme intensiteten når han spiller for rødtrøyene som da han vant VM med Frankrike.

I et intervju med fjernsynskanalen ESPN får Mourinho spørsmål om hvordan Manchester United kan få det beste ut av Pogba. Her svarer han at fokuset er på at spilleren må levere og produsere på samme nivå som han gjorde i Russland.

– Jeg tror ikke det handler om at vi må få det beste ut av han, men om at han må gi det beste han har å gi, sa Mourinho til ESPN.

Han mener VM var positivt for en spiller som Pogba.

– Jeg tror verdensmesterskapet er den perfekte arenaen for en spiller som han for å gi sitt beste, sa Mourinho i et intervju til fjernsynskanalen ESPN.

– Der er han isolert fra omverdenen med laget sitt og de trenger kun å fokusere på fotball, hvor alt ved spillet bare motiverer, forteller han videre i samme intervju.

– VM er den perfekte arena

Mourinho mener det er stor forskjell mellom ligafotball og mesterskapsfotball.

– I løpet av en sesong kan du ha en stor kamp og deretter en mindre kamp, ​​så en enda mindre, så kan du miste fokus, du kan miste konsentrasjonen, og deretter kommer en stor kamp igjen.

– I VM er følelsene, ansvaret og de store beslutningene alltid voksende. Du er i gruppefasen, du går til 16-delsfinalen, til kvartfinalen, til semifinalen, til finalen. Det gjør noe med motivasjonen og konsentrasjonen til en spiller. Derfor tror jeg at VM var det perfekte miljøet for han.

Uenig med Pogba

Mourinho skal tidligere ha uttalt at han har mistet tålmodigheten sin med den franske 25-åringen, da han oppfattet Pogba som mer opptatt av å bygge sin egen merkevare enn det som foregikk på banen.

Han reiser rundt på private sponsoroppdrag når han har sjansen, og skal også ha vært uenig med manageren om hvilken rolle han skal brukes i på banen.

Lenge var det også spekulert i om Pogba skulle selges i dette overgangsvinduet, men enn så lenge er han fortsatt spiller i Manchester United.

Skuffende sesong

Manchester United endte på en noe skuffende 2. plass i fjorårets Premier League-sesong, 19 poeng bak nabo Manchester City, uten å hevde seg i Champions League og med finaletap for Chelsea i FA-cupen. Dermed spekuleres det i om dette kan være slutten for Mourinho dersom han ikke viser til bedre resultater i kommende sesong.

Til nå i sommerens overgangsvindu har han hentet inn Fred for 560 millioner, Diogo Dialot for 188 millioner og Lee Grant for 16 millioner.