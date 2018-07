Mannen ble meldt savnet av familien på søndag.

Mandag kveld bekrefter operasjonsleder Marianne Mørch i Sørøst politidistrikt til NTB at mannen er funnet omkommet.

Mannen ble funnet like over klokken 22. På grunn av ulendt terreng og at mannen ikke hadde identifikasjon på seg, tok det tid å få bekreftet at det var riktig person som var funnet.

82 frivillige deltok mandag kveld i søket, i tillegg til hundepatruljer, politipatruljer og to helikoptre.

– Vi leter i et begrenset område. Utfordringen er at det er særdeles ulendt terreng med fjell og tett skog. Vi er derfor veldig forsiktig, i og med at det kan utsette redningsmannskap for fare, sa operasjonsleder Erik Gunnerød til TV 2.

Mannen ble sist sett av familien klokka 15 søndag.

