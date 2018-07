– Politiet forbinder denne typen adferd med vinningskriminalitet. Dersom publikum kommer over slik markeringer, anbefaler vi at disse blir fjernet, skriver Øst politidistrikt på Twitter.

På Kurland i Romerike har flere adresser blitt markert med hvite lapper inneklemt i dører.

– Vi antar det er en metode for å sjekke om det er noen hjemme i huset eller ikke. Om lappen fortsatt er der om noen dager, så betyr det at de ikke er hjemme, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen til TV 2.

Han forteller at de tidligere har sett ulike metoder for å markere hus på samme måte, og understreker at naboer bør følge med. Det er uvisst om det er flere markerte boliger i området.

– Det var en bekymret nabo som ringte inn for å fortelle om de hvite lappene. Melderen visste at beboerne i flere av de markerte husene var på ferie, og fjernet flere lapper, sier Samuelsen.

Politiet ber publikum være oppmerksom på disse markeringene, og opplyser at de kommer til å patruljere i området.