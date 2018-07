TV 2 har fått bekreftet identiteten til mannen i slutten av 30-årene, som ble funnet død i Maridalen sist onsdag.

Brannvesenet rykket ut til det de trodde var en skogbrann da de fant et forbrent lik. I umiddelbar nærhet til funnstedet pågrep politiet en 55 år gammel mann.

Mannen ble først siktet for likskjending, men torsdag ble siktelsen utvidet til å gjelde drap. Samme dag ble mannen varetektsfengslet i fire uker. Siktede anket kjennelsen, men den ble forkastet av lagmannsretten.

Siktede, som tidligere gikk under navnet Johnny Olsen, ble i 1982 dømt for dobbeltdrap, de såkalte Hadelandsdrapene, der to unge menn ble likvidert på en øde skogsvei.

Olsen tilhørte den nynazistiske gruppen «Norges Germanske Armé».

55-åringen, som er straffedømt en rekke ganger, har senere tatt avstand fra miljøet og ideologien.

FUNNSTED: Det var her at brannvesenet ankom for å slukke det de trodde var en skogbrann i forrige uke. Foto: NTB Scanpix

Avdøde var straffedømt

Så langt tyder ting på at den siktede bodde i skogen i Maridalen. Det er foreløpig ukjent hva som skal ha vært motivet for det politiet mener var et drap.

Politiet mener også at avdøde har oppholdt seg i området over flere døgn.

– Vi har grunn til å tro at han har hatt tilhold der i telt. Dette har ikke vært et permanent opphold, men han har overnattet der, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby i Oslo politidistrikt til TV 2.

Avdøde, som er en Oslo-mann sent i 30-årene, ble identifisert før helgen. Det skjedde etter at politiet fikk treff i sitt DNA-register.

Avdøde er tidligere straffedømt, men etter det TV 2 kjenner til, dreier det seg om forhold av mindre alvorlig karakter.

Sjekker nynazist-kobling

Avdøde har, etter det TV 2 kjenner til, vært i omgangskretsen til en mann som i lang tid har tilhørt et nynazistisk miljø, og som også er drapsdømt.

Det er imidlertid ingenting i avdødes straffehistorikk som tilsier at han tilhører et høyreekstremt miljø.

– Siktede nekter for å ha noe med avdøde å gjøre. De miljøene avdøde har vært en del av og de personene han har hatt i sin bekjentskapskrets er derfor svært viktige for oss, sier Hjort Kraby.

Hvorfor er det relevant for dere at han har en tilknytning til en drapsdømt nynazist?

– Alle personer med høyreekstrem tilknytning, som avdøde har vært i kontakt med, vil være interessante for oss, og er personer vi vil avhøre. Særlig fordi også siktede har en tilknytning til denne typen miljø, sier han.

VG har tidligere også omtalt at avdøde hadde koblinger til en drapsdømt nynazist.

Kjenner ikke dødsårsaken

Avdødes familie har fått oppnevnt Thomas Benestad som sin bistandsadvokat. Han har foreløpig ikke hatt mulighet til å kommentere saken overfor TV 2.

Fortsatt er det en rekke ubesvarte spørsmål i etterforskningen mot den drapssiktede. Politiet har foreløpig ikke kunnet gi svar på hva som skal ha vært motivet for det de mener var drapshandlingen.

– Dette er sentralt i etterforskningen. Samtidig vet vi ikke hvordan mannen døde. Mye tyder på at han er drept, men vi vet ikke hvor eller hvordan. Han kan ha dødd et annet sted og ha blitt fraktet til stedet han ble funnet, sier Hjort Kraby.

Ifølge det TV 2 kjenner til befant ikke avdøde seg inne i teltet da han ble funnet av brannvesenet.

I den foreløpige obduksjonsrapporten går det fram at det ikke er mulig å fastslå dødsårsak på nåværende tidspunkt. Den endelige rapporten vil først foreligge om omkring tre måneder.

Politiet har heller ikke opplyst hvilke beviser de mener å ha mot den siktede 55-åringen, utover at han ble pågrepet i umiddelbar nærhet til funnstedet.

Vurderes av psykiater

Politiadvokat Hjort Kraby opplyser at det gjenstår en rekke avhør i etterforskningen.

– Vi har gjennomført flere avhør med avdødes familie. Han har en stor familie, og mange har kunnet komme med viktig informasjon til oss, sier han.

POLITIADVOKAT: Pål Fredrik Hjort Kraby i Oslo politidistrikt. (Foto: NTB Scanpix)

Politiet har også mottatt en rekke tips i saken som de vil følge opp.

– Det har kommet mange relevante opplysninger de siste dagene, sier han.

Det ble mandag besluttet at den siktede mannen skal gjennomføre en såkalt prejudisiell observasjon. Hensikten er å avklare om 55-åringen er strafferettslig tilregnelig. Observasjoonen skal gjøres av rettspsykiater Synne Sørheim, som blant annet vurderte Anders Behring Breivik etter 22. juli.

RETTSPSYKIATER: Synne Sørheim skal vurdere den drapssiktede 55-åringen. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad

– Det er signaler fra avhør med siktede som gjør at vi ønsker en prejudisiell observasjon, sier politiadvokat Kraby.

Kraby ønsker ikke å kommentere hva disse signalene er, men sier at det går på generell tilregnelighet.

TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra siktedes forsvarere.