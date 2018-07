– Jeg er utrolig takknemlig for at så mange mennesker tok seg tid. Det er mye å organisere i et rekordforsøk, påpeker Gulliksen.

27-åringen vant NM-tempoen i juni. Uken etter fikk hun den nedslående beskjeden:

Gullrittet var ikke overbevisende nok til at NCF ville ta henne ut til EM-tempoen.

Arrangerte eget ritt

Gulliksen fikk imidlertid én sjanse til. Dersom hun kunne sykle en 30 kilometer lang tempoetappe på 41.00 – 47 sekunder raskere enn norgesrekorden – skulle hun få sykle EM-tempoen.

For å få muligheten til å klare kravet i rimelig tid før EM, som avvikles i Glasgow mellom 5. og 12. august, arrangerte hun et eget testritt på Bispeveien i Vestfold – en flat vei med lite svinger, som ofte brukes til rekordforsøk.

Som eneste rytter til start syklet 28-åringen inn på imponerende 40.20.

– Det er utrolig at dette kreves for at man skal få muligheten, men vi fikk det til med ivrige ildsjeler på kort varsel, forklarer Gulliksen.​

Fremskyndet avgjørelsen

TV 2 var i kontakt med NCF mandag kveld. Da varslet sportssjef Hans Falk at han ville ta en avgjørelse i samråd med kvinnenes landslagsleder, Carl Erik Pedersen, tirsdag formiddag.

Sannsynligvis ville Oslo-kvinnen få et positivt svar, sa han.

Sent mandag kveld får TV 2 bekreftet av Falk at han og Pedersen har fremskyndet beslutningen: Gulliksen får sykle EM.

– Jeg er absolutt veldig fornøyd med det. Det er deilig å få bekreftelsen og beskjeden. Det hjelper veldig å få den muligheten og tilliten fra forbundet, sier Oslo-kvinnen like etter å ha mottatt gladmeldingen.

Sykkelekspert kritisk: – Det er useriøst

TV 2s sykkelekspert, Mads Kaggestad, reagerer på at Hitec-rytteren måtte arrangere et eget testritt for å bevise at hun er kvalifisert.

– Det er merkelig. Jeg synes ikke det burde ha noe å si for uttaket til EM. Det er merkelig å bruke tiden som målestokk. Alle løyper er forskjellige. I landeveisritt er tider nesten helt uinteressant, mener Kaggestad.

Han argumenterer med at faktorer som vindforhold, vær og høydemeter vil spille inn på tiden. Kaggestad ville heller tatt henne ut basert på resultater internasjonalt, eller hvorvidt hun klarte å overbevise i NM.

– Jeg sier ikke at hun har jukset med tiden, men hun kan ha hatt en løype og vindforhold som har gjort det lettere. Hvorfor akkurat 41.00? Det er useriøst å sette henne opp mot et sånt tidsmål, sier TV 2s sykkelekspert, og fortsetter:

– At rytteren skal stresse og holde på sånn – det er merkelig at forbundet tillater det, og merkelig at de utfordrer rytteren til den type kreative løsninger. Det er useriøst, men ikke noe mer fra henne enn det er fra forbundet.

Forsvarer tidskravet

Falk, sportssjef i NCF, forsvarer tidskravet med «at de har gode statistikker» som tar hensyn til vanskelighetsgraden på løypen.

For at forbundet skal sende ryttere til EM, ønsker de seg muligheter for topp-ti-plasseringer.

Og tider deretter.

– Tidene som har vært tidligere har vært altfor svake til en slik plassering. Den tiden hun leverte i NM synes jeg ikke kvalifiserte direkte til EM-plass. Jeg synes det krever litt mer, men i dag er det en bedre prestasjon enn det har vært tidligere, sier Falk.

Ble tatt ut til fellesstarten

Selv om Gulliksen først ble vraket til tempoen, ble hun tatt ut til fellesstarten. Kaggestad påpeker at hun da like gjerne kunne ha kjørt tempoen, som avvikles tre dager senere.

Falk forklarer at topp-ti-kravet er noe som står skrevet i deres sykkelpolitiske dokumenter.

– Vi har hatt en tøffere uttakspolicy enn bare å sende folk fordi vi har plass. Vi må ha et litt høyere ambisjonsnivå. Da får vi en mer homogen gruppe som er fokusert på prestasjonene, mener Falk.

Han avviser at de økonomiske problemene etter VM i Bergen var motivet bak at Gulliksen i utgangspunktet ble vraket.

– Det har ingenting med det økonomiske å gjøre. Det er kun sportslige grunner. Vi sendte ingen damer til Qatar (VM i 2016, journ. anm), da vi hadde veldig god økonomi, påpeker sportssjefen.

– I fjor hadde vi andre grunner til å fylle opp på hjemmebane, selv om noen av dem kanskje ikke oppfylte de sportslige kravene, legger han til.

Et mål hele sesongen

EM-tempoen har vært et mål for Oslo-kvinnen hele sesongen. Selv om hun bare får beskjeden to og en halv uke før start, føler hun seg klar for å ta opp kampen med Europas beste temposyklister.

– Jeg har vært innstilt hele tiden på at dette er noe jeg skal forberede meg til. Jeg er i trening for å være i form til høstsesongen, og har vært mentalt innstilt på å få dette til lenge. Nå som jeg får sjansen er jeg bare supergiret, forklarer Gulliksen, som er utdannet sivilingeniør.

Hun mener topp-ti-kravet er realistisk å oppnå.

– Jeg setter meg et mål om topp 15. Klaffer alt, er det ikke veldig mye som skiller mellom 15 og 10. På en god dag er jeg inne på topp-ti-materiale. Løypen skal også være ganske fin for meg etter det jeg har sett av profilen, sier hun.