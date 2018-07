Tour-utfordrer: – Thomas må sprekke i fjellene

Tirsdagens 218 km lange fjelletappe ser du på TV 2 og Sumo fra kl. 11.00

Den nederlandske 27-åringen ligger elleve sekunder bak andremann Chris Froome og ett minutt og femti sekunder bak leder Geraint Thomas.

Dumoulin tapte tvekampen mot Froome i Giroen i mai. Nå skal han opp mot to Sky-ryttere i kampen om en Grand Tour-seier.

Den store syretesten i treukersrittene er den siste uken. Froome pleier å bli bedre da, mens Geraint Thomas så langt alltid har hatt én dårlig dag i fjellene. På fjerdeplass lurer den temposterke kometen Primoz Roglic.

– Jeg trenger at Thomas har en dårlig dag i fjellene. Forspranget er for stort til at jeg kan hente det inn på tempoetappen lørdag, sa Dumoulin på mandagens pressekonferanse.

Avgjørelsen i sammendraget faller i en kupert tempoetappe på 31 km lørdag. Før den tid skal rytterne gjennom noen beinharde etapper i Pyreneene. Dumoulin, som vanligvis er bedre på tempo enn Thomas og Froome, håper å være i en god posisjon til lørdagens etappe. Han mener Froome må øke forspranget til ham for ikke å bli passert i sammendraget.

Vil øke forspranget i fjellene

På Skys pressekonferanse sa Froome at han var klar over trusselen fra Dumoulin på tempo.

– Drømmescenariet er å komme til tempoetappen med så stort forsprang at sammenlagtplasseringen ikke er truet. Dumoulin og Roglic er veldig sterke på tempo. Det er en bekymring, sa Froome, som merker at Dumoulin er en annen type rytter enn de han har knivet om Tour-seire med tidligere.

– Han kjører ikke på følelser alene. Han er mer kalkulert og lar seg ikke stresse om han mister noen meter når det er en stor akselerasjon i feltet. Det er en annen dynamikk å kjøre mot ham sammenlignet med en del av de andre.

Håper han kan henge med et Froome-angrep

Så langt har Dumoulin hengt på Sky-duoen, men sier han vil prøve et angrep i fjellene om han ser en mulighet og har gode bein. I Giro d'Italia sikret Froome sammenlagtseieren da han rykket fra Dumoulin og konkurrentene på den 19. etappen.

– Prøver han noe slikt igjen, får jeg bare håpe jeg har beina til å svare denne gangen, sa Dumoulin.

Nederlenderen er usikker på formen inn i den tredje uken. Han har aldri prøvd seg på en Giro-Tour-dobbel før og vet ikke hvordan kroppen vil respondere.

Sky er svekket

Han er imidlertid sikker på at Sky er svekket etter at den sterke hjelperytteren Gianno Moscon ble kastet ut etter å ha slått en konkurrent.