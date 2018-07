Det melder NRK.

– Vi opplever at det er veldig mange som er blitt bitt av huggorm i år, i forhold til tidligere år. Det er nok på grunn av varmen, i tillegg er vi også mer ute i det fine været, forteller professor Dag Jacobsen, avdelingsleder for akuttmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus, til NRK.

Uvanlig mange henvendelser

Også ved Giftinformasjon har de opplevd en økning i antall henvendelser. Siden mai har de fått 264 henvendelser fra personer som har blitt bitt av huggorm.

– Det er uvanlig mange henvendelser, spesielt i juni, og det ser også ut til å bli høyt i juli. De fleste ringer for å få en vurdering av alvorlighetsgrad og om de bør oppsøke lege, sier von Krogh til statskanalen.

Snart tomt

Skandinaviske sykehus bruker et spesielt antistoff for å nøytralisere huggormgiften i blodet, og denne gis til om lag halvparten av de som legges inn på sykehus.

Men uvanlig mange henvendelser har ført til et tilsvarende stort forbruk. Nå er det snart tomt for antistoffet VieperaTab, som er det vanligste antistoffet å bruke som huggorm-motgift. Dette har ført til at de ved det nasjonale lageret for motgifter ved Akuttmedisinsk avdeling ved Ullevål har blitt nødt til å ta inn et «reserve-antistoff».

Men de med hesteallergi kan få problemer med dette antistoffet, ettersom det er framstilt fra hest.

– Det vi har igjen av den originale motgiften spares heretter til utsatte grupper som barn og de med hesteallergi, forteller avdelingsleder Jacobsen.

En tredjedel av huggormbitt skjer uten at gift sprøytes inn i blodet, men de som blir bitt kan i verste fall få lavt blodtrykk og gå inn i en sjokktilstand. Noen kan også få fare for blodpropp, og må ligger flere døgn på sykehus etter å ha fått motgift.