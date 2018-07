Søndag kveld var Jørgensen om bord med faren og kjæresten hans da de plutselig så en stor finne rett ved båten.

– Jeg ble ganske sjokkert, vi trodde først det var noe tang eller noe som lå i vannet, sier Jørgensen.

Familien stoppet motoren på båten, og skled bort mot haien.

– Da svømte den litt fram og tilbake, og kom mot oss flere ganger. Det er helt utrolig stilig at den kom så nært, sier Jørgensen.

Det var Avisa Nordland som først omtalte saken.

Uvanlig møte

Familien anslår haien til å være omtrent syv meter lang. En brugde kan bli opptil 12 meter. Jørgensen forteller at de ikke var redd for haien, men at de var litt redd for at den skulle komme borti båten.

STOR: Brugden anslås å være syv meter lang. Foto: Privat / skjermdump

– Ingen av oss har noensinne sett noe lignende før. Det var en stor opplevelse for alle, sier Jørgensen.

På videoen kan man se at brugden kommer helt inntil båten, og svømmer rolig forbi.

Marinbiolog Fredrik Myhre sier det er sjeldent man kommer i nærkontakt med brugder i Norge. Brugden er utrydningstruet både nasjonalt og internasjonalt.

– Det finnes en del brugder i norske farvann, men det er veldig få som har gleden av å treffe de på veldig nært hold. Før var det et vanlig syn i norske farvann å gjerne se flere titalls brugder sammen, men fordi det nå er så få brugder igjen er dette nå nesten bare et minne fra fortiden, sier marinbiologen.

Nest størst

Myhre jobber til daglig i WWF Verdens naturfond som seniorrådgiver for fiskeri og havmiljø, og leder i tillegg organisasjonen Hjelp Havets Haier. Myhre startet hai-organisasjonen tilbake i 2010 for å tette kunnskapsgapet om haier i Norge, samt å få en bedre forvaltning av våre utrydningstruede haiarter.

Brugden er havets nest største fisk, like etter hvalhaien. Til tross for størrelsen livnærer begge de to store haiartene seg på mikroskopiske plankton, og er ikke farlig for mennesker.

SJELDENT SYN: Marinbiolog Fredrik Myhre sier det er sjeldent man ser en brugde i Norge. Foto: WWF Verdens naturfond

– Man skal likevel være forsiktig med å svømme nærme dyrene. Brugden er er en muskuløs fisk med en kraftig halefinne som kan gjøre stor skade dersom man skulle være så uheldig å bli slått til av denne, sier Myhre.

Han understreker at brugden ikke bruker halen til angrep, og at den ikke ser på mennesker som mat.

– Nyt øyeblikket

Tidligere har brugder vært fryktet for å kunne dra små fiskebåter under vann etter å ha fått en harpun i seg under brugdejakt. Nå er det derimot få igjen og haiarten er totalfredet i norske farvann. Myhre mener det er få forunt å treffe dyrene.

– Hvis man ser en brugde må man nyte øyeblikket. Dette er virkelig en av de mest majestetiske fiskene vi har. Det går lenge mellom hver gang noen får oppleve dette i norsk natur, sier Myhre. ​

Brugde er en av ni haiarter som lever i Norges farvann. Utenfor norskekysten lever alt fra svarthåen, som ikke blir stort mer enn en halv meter, til brugden som er en av verdens aller største haier.