– Dette kan påføre hunden store skader i sommervarmen

– Vi får stadig vekk hunder som har problemer i varmen. Det er både varmeskader og skader på potene, forteller Moseng til TV 2.

Ferietid og ekstremvarme gjør at vi har enda mer tid til våre firbeinte. Det frister mer å være ute enn inne, og de firbeinte blir som regel med.

Derimot er det et par hensyn vi må ta i forhold til våre firbeinte, ifølge Moseng.

– Varm asfalt og tørre områder med hard vegetasjon er det verste underlaget for hunden i ekstremvarmen. Også grus kan påføre hunden store skader dersom hunden ikke er vant til slikt underlag.

Når hornlaget, den tykke huden under potene, blir slitt kan det påføre store skader på hunden. Det kan både komme sprekker, og ved høy varme kan huden vies av.

– Når hornlaget blir slitt blir det vondt for hunden å gå, forteller Moseng.

For å finne ut om det er for varmt for hunden, har Moseng et enkelt tips;

– Prøv å sett ned foten barbeint selv på asfalten. Vi er mye mer ømfintlige for varme, men det kan gi en indikasjon på hvor varmt det kan være for hunden.

Søk skygge

Moseng anbefaler hundeiere til å gå på myke underlag.

– Gå gjerne på gress eller barkveier. Uansett hvor varmt det er, er det også litt kjøligere i skogen.

Moseng anbefaler også å legge turene til områder det er vann i nærheten, slik at hunden kan kjøle seg ned.

– Det er ikke alle hunder som liker å bade, men her kan eierne skvette litt vann på hunden slik at resten av turen blir mer behagelig.

Svært mange hundeeiere bor i byer og har redusert tilgang på skog og mark. Også da har Moseng råd.

– Planlegg turen utifra der det er skygge og stopp opp der det er gress slik at hunden får en pause. Det kan også være lurt å prøve og lufte dyrene på et tidspunkt når det er litt kjøligere. Gjerne på morgningen eller kvelden.

Et annet viktig tips uansett hvor man bor i landet, er å sjekke hvor nærmeste veterinær har vakt. Ifølge Moseng endrer ofte åpningstidene seg på sommeren.

– Kjenn hunden din!

Moseng kan fortelle at potene til de ulike hunderasene variere stort. Noen hunder tåler mer enn andre, og også det må tas i betraktning.

– Det som er viktig er at man er klar over hvilke poter hunden har. Vit hvordan potene fungerer! Noen raser sliter veldig med dårlig hornlag på potene, som gjør at de får lettere skader.

– Hvis potene er sprukne kan det være lurt å bruke potesokker og potesalve i tiden fremover, legger hun til.

Potesokker er ikke et uvanlig syn på hunder, særlig om vinteren. Derimot anbefaler Moseng å bruke potesokker som puster. Hvis ikke kan også dette føre til en infeksjon.