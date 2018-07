Den amerikanske svømmestjernen la 24 mai ut et bilde på instagram der han fikk intravenøs behandling.

Bildet er nå slettet.

Dette fikk Det amerikanske antidopingbyrået USADA til å undersøke saken nærmere.

Nå er svømmeren utestengt i 14 måneder for brudd på dopingreglene. 33-åringen har akseptert straffen.

USADAs undersøkelser viste at Lochte fikk mer enn 100 ml intravenøst i løpet av en tolvtimersperiode. Det er ikke lov uten at han er medisinsk fritatt fra regelen via en såkalt TUE.

Lochte fikk lovlige stoffer intravenøst, men har altså overskredet mengden han har lov til å få i løpet av tolv timer.

Lochte er vinner av seks OL-gull og 18 VM-gull.

Lochte er ikke fremmed for skandaler. Under OL i 2016 hevdet han og tre andre amerikanske svømmere at de hadde blitt ranet på byen i Rio de Janeiro, men det hele viste seg å være oppspinn.

