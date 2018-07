Stilt opp foran billettluken utenfor Lerkendal, ble den sparkede duoen både sunget for og holdt takketaler for mandag ettermiddag.

– De siste årene har dere gitt meg, og mange av dem som her her, en ny tro på Rosenborg. Dere har vist oss hva Rosenborg står for, sa Rosenborg-supporter Arne Marthinsen til duoen.

– Tusen takk for det dere har gjort, sa musikeren Terje Tysland, som var hentet inn for å opptre.

Saken oppdateres!

Reaksjoner

Det var Petter Fredheim sammen med et knippe andre Rosenborg-supportere som i helgen tok initiativ til å hylle Ingebrigtsen og Hoftun. Samlingen skulle egentlig vært søndag, men ble utsatt til mandag siden den kolliderte med minnemarkeringer for 22. juli-terroren.

Etter sparkingen av Ingebrigtsen og Hoftun har flere reagert på måten Rosenborg har opptrådt på.

– Kåre og Erik fikk ikke en verdig avslutning av klubben. Siden de ikke får det av RBK, så bestemte vi for oss å gi Kåre og Erik en ordentlig avslutning med taler fra supportere, og gi blomster og gave til dem, sa Fredheim til Adresseavisen i helgen.

Prøvde å stoppe frivillige

MØTTE OPP: Hundrevis av supportere var på plass for å hylle den sparkede trenerduoen. Foto: Alley, Ned

Avisen meldte søndag at en RBK-ansatt prøvde å stoppe klubbens frivillige fra å delta på markeringen. Det skjedde i form av et innlegg på en lukket Facebook-gruppe for arrangementsverter. Senere ble meldingen slettet.

Rosenborgs daglige leder Tove Moe Dyrhaug understrekte at klubben ikke stilte seg bak innholdet i innlegget.

– Vi har lagt til rette for at de skal få gjennomføre arrangementet på Lerkendal, sa Dyrhaug til Adressa.

Rini Coolen har fått det midlertidige treneransvaret i RBK. Nederlenderen kom fra jobben som klubbens akademidirektør. Onsdag debuterer han mot den skotske giganten Celtic i Glasgow i mesterligakvalifiseringen.

