Det var klokken 15 søndag ettermiddag den 22 år gamle mannen skulle gå tur i fjellet.

– Søket pågår fortsatt med full styrke, og vi har med hunder, helikopter og frivillige mannskaper, sier operasjonsleder André Kråkenes til TV 2.

Tidligere meldte politiet at de hadde gode indikasjoner på hvor mannen befant seg. Det var tekniske undersøkelser som viste hvor mannens mobiltelefon sist ble brukt, og politiet arbeider nå med å søke i området telefonen befant seg.

De har ikke funnet mannen eller mobiltelefonen ennå.

–Kan være skadet

22-åringen beskrives som veltrent, og skal være kjent i området.

– Risikoen for at han har skadet seg er absolutt tilstede. Det er et vanskelig terreng for vanlige folk, det er bratt og ulendt, sier Kråkenes.

Politiet sa tidligere at terrenget med fjell og tett skog var utfordrende, og at de er veldig forsiktige for å ikke utsette redningsmannskap for fare.

– Vi kommer ikke til å gi oss enda, sier kråkenes.

Søket fortsetter i full styrke utover dagen, og letemannskapene konsentrerer seg nå om et område sør for Hjartsjåvatnet.

Savnet et døgn

Mannen har blondt hår og hadde på seg en grønn t-skjorte, grå shorts og svarte joggesko da han sist ble sett.

Det er vanskelig for letemannskaper å ta seg frem i området hvor mannen er savnet. Både politi, Norske redningshunder, Røde Kors, Sea King-helikopter, klatrere og frivillige bidrar i søket.

– Han pleier å være ute i en par timer. Han pleier å gå forskjellige ruter opp fjellet, sier oppdragsleder Mariann Jore i Sørøst politidistrikt til NTB.

Operasjonsleder Gunnerød sier politiet ikke har mistanke om at det har skjedd noe kriminelt.

Det var den savnedes mor som meldte ham savnet søndag klokken 17.