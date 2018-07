Politiet har besluttet at 55-åringen som er siktet for drap og likskjending skal gjennom en psykiatrisk undersøkelse for å avgjøre om han var strafferettslig tilregnelig i gjerningsøyeblikket.

– Det er signaler fra avhør med siktede som gjør at vi ønsker en prejudisiell observasjon, sier politiadvokat Pål Fredrik Hjort Kraby til TV 2 mandag ettermiddag.

Kraby ønsker ikke å kommentere hva disse signalene er, men sier at det går på generell tilregnelighet.

Det er rettspsykiater Synne Sørheim som har fått oppgaven med å gjennomføre denne observasjonen.

Tilbake i desember 2011 leverte hun og psykiater Torgeir Husby en sakkyndigrapport som konkluderte med at Anders Behring Breivik var strafferettslig utilregnelig under 22. juli-angrepene.

De sakkyndige psykiaterne Agnar Aspaas og Terje Tørrissen kom til motsatt konklusjon, og det var denne Oslo tingrett valgte å følge da dommen ble avsagt i august 2012.

Undersøker kobling

Mannen som ble funnet i død i Maridalen var etnisk norsk og bodde i Oslo. Han var i slutten av 30-årene.

Familien til den drepte har fått oppnevnt Thomas Benestad som bistandsadvokat. Politiet kommer denne uken til å gjennomføre flere avhør av den avdødes familie.

– I disse avhørene ønsker vi å få avdekket mer om hvem avdøde var, og hvem han har hatt kontakt med, sier Kraby.

Politiet jobber også med å undersøke en mulig kobling mellom siktede og avdøde. Den siktede var som TV 2 tidligere har omtalt en del av et høyreekstremt miljø, og politiet undersøker om de to har en kobling fra dette miljøet.

Politiet har også mottatt en rekke tips i saken som de vil følge opp, men ingen av disse har foreløpig vært banebrytende for etterforskningen.

Var i politiets DNA-register

Politiet opplyste fredag om at de hadde identifisert den avdøde mannen. Personen ble identifisert på grunn av en DNA-prøve som ble tatt under obduksjonen.

Dette betyr at den avdøde var i politiets strafferegister.

– Jeg ønsker ikke å gå i detalj på hvorfor han har vært det, men terskelen for å havne i det registeret er ganske lav, sier Kraby.

Politiet har også mottatt en foreløpig obduksjonsrapport, men har ikke fått en dødsårsak ut av denne. Den endelige obduksjonsrapporten vil først foreligge i oktober.

– Det er ikke sikkert vi får en sikker dødsårsak da heller, sier Kraby.

Dro på skogbrann – fant lik

Det var onsdag 18. juli omtrent klokken 15 at brannvesenet rykket ut for å slukke det de trodde var en skogbrann i Maridalen, nord i Oslo.

Det var da de fant det utbrente liket, og politiet iverksatte full drapsetterforskning.

Til TV 2 sier Kraby at de ikke kan utelukke at drapet har blitt begått et annet sted enn der liket ble funnet, men har foreløpig ikke kommet nærmere et svar på dette spørsmålet.

RETTPSYKIATER: Den siktede etter Maridalen-drapet skal vurderes av samme rettspsykiater som vurderte Anders Behring Breivik. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / Scanpix

Like i nærheten av funnstedet traff politiet 55-åringen som de knytter til funnet av den døde personen. Politiet har ikke ønsket å kommentere hvilke bevis de mener at knytter ham til drapet.​

Dømt for dobbeltdrap

TV 2 er kjent med bakgrunnen til den drapssiktede som tidligere het Johnny Olsen. Han har i mange år har tilhørt nazimiljøet gjennom gruppen «Norges Germanske Armé».

I 1981 var han en av tre personer som begikk de såkalte «Hadelandsdrapene», der to menn ble drept med håndvåpen og maskinpistol. Til sammen ble de to skutt 29 ganger.

I 1982 ble Olsen dømt til 18 års fengsel for drapene.

Han skal i dag være uføretrygdet og han er uten fast bopel. Etter det TV 2 kjenner til, har mannen brutt med nazimiljøet. Mannens forsvarer, Fridtjof Feydt, har ikke ønsket å kommentere straffehistorikken til sin klient.