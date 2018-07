– Søket under vann vil avsluttes på onsdag. Med mindre det dukker opp noe som må sjekkes videre, sier Per Erik Hagen til Vesterålen Online (VOL).

Lokalavisa skriver at politiet planlegger å gå over i en fase der de overvåker området med fly eller båt, i tillegg til å gjennomføre strandsøk.

23 år gamle Truls Henrik Johansen fra Øksnes i Vesterålen ble meldt savnet 15. juni. En 35 år gammel mann er siktet for uaktsomt drap i saken, mens to andre – en 27-åring og en 38-åring – er siktet for å ha forlatt en person i hjelpeløs tilstand.

Politiet startet onsdag i forrige uke søk med likhunder, dykkere og båt med skanner etter den savnede 23-åringen. Hundene og dykkerne deltar ikke lenger i søket, ifølge VOL.

Avisa skriver videre at søket de neste dagene vil foregå i et område utenfor Hjellsandvika mot Tunnstad der hundene gjorde en markering forrige uke.

– Det er viktig for politiet å understreke at selv om man får markering fra likhund, så er ikke dette noen garanti for at den savnede befinner seg i dette området. Men det gir grunnlag for å undersøke det nærmere, sa innsatsleder Jørn Karlsen ved politiet i Sortland til NTB fredag.

(©NTB)