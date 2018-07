Team Sky har nok en gang kvelertak på konkurrentene i Tour de France.

Spørsmålet nå er ikke om en Sky-rytter vinner Touren, men hvem av nåværende leder Geraint Thomas og andremann i sammendraget Chris Froome, som står øverst på pallen i Paris søndag.

– Så langt har det vært rolig mellom Thomas og Froome, men det er tydelig at begge har store ambisjoner. Thomas kan oppfylle en drøm han og mange andre syklister har, mens Froome kan vinne for femte gang og bli historisk. Før eller siden vil egoet og ambisjonene til hver av dem vise seg, sier Mikel Landa, som kjenner innsiden av Sky-laget godt, ifølge Cyclingnews.

Mikel Landa. Foto: Benoit Tessier

Landa syklet for Sky i to år før han denne sesongen er i Touren for Movistar.

Felles front

De to Sky-kapteinene brukte pressekonferansen på mandag til å fortsette med å prøve å overbevise pressen om at alt er rolig bak fasaden.

– Jeg tenker egentlig ikke på å vinne, jeg tar det dag for dag. Da jeg kom hit, var drømmen å være innenfor rekkevidde av en plass på seierspallen. Jeg prøver å ha den samme innstillingen nå, sa Thomas.

Froome kan vinne sin femte Tour på seks år og bli den åttende rytteren til å vinne både Giroen og Touren i samme sesong.

– Så lenge det er en Sky-rytter på toppen av seierspallen i Paris, er jeg glad. Vi er i en fantastisk posisjon. Det er ikke opp til oss å angripe, det er opp til alle andre i feltet, konstaterte briten ifølge Cyclingnews.

I sammenlagtkampen leder Geraint Thomas, mens Froome er ett minutt og 39 sekunder bak ham. Tredjemann er Tom Dumoulin, som er elleve sekunder bak Froome.

De fleste regnet Movistar som den største trusselen mot Sky, men de er på sjette- og åttendeplass så langt med henholdsvis Mikel Landa og Nairo Quintana.

Valverde savner hjelp

38 år gamle Alejandro Valverde er blitt brukt som et verktøy for å slite ut Sky, men han savner hjelp fra andre lag.

– Sunweb (Dumoulins lag, journ.anm.) er heldige nok til å kunne henge på hjulene til andre og så få bonussekunder fra andre- og tredjeplasser. LottoNL-Jumbo har samme holdning. De har ikke en plan for å sprenge feltet. Vi vil gjerne ha hjelp fra dem eller andre til å bryte ned Sky, men det er komplisert. Alle har sine egne mål og taktikker, sier Valverde.

Sammenlagtkampen avgjøres lørdag med en kupert tempoetappe på 31 km. Tom Dumoulin er en kjempesterk temporytter. Det er også fjerdeplasserte Primoz Roglic. Det har Chris Froome merket seg.

– Målet er å komme til den etappen som en og to i sammendraget og med en solid ledelse på de andre, slik at seieren ikke er truet. Dumoulin og Roglic er sterke på tempo, så det er en bekymring, sier Froome.

Team Sky er svekket inn i den siste uken. Gianni Moscon ble kastet ut av Touren søndag kveld etter at han slo etter en konkurrent.