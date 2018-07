– Å ta det steget så fort som vi har gjort, er helt uvirkelig. Jeg trodde ikke vi skulle klare det så fort som vi har gjort, sier Anders Mol til TV 2 dagen etter triumfen i Nederland.

I juni i fjor tapte Mol finalen i U22-klassen sammen med Mathias Berntsen, med minst mulig margin.

Sammen med Christian Sørum, som han vant U22-EM med for to år siden, fikk han revansjert det sure finaletapet i seniorklassen.

Og det som turneringens yngste spiller.

– Det er vanvittig kult å være den yngste. Det visste jeg faktisk ikke. Det er helt vilt, sier Mol, som smiler fra øre til øre dagen etter gullfangsten.

Lang tørkeperiode

Da gullduoen landet på Gardermoen mandag, mottok de hver sin enorme, sveitsiske kubjelle – et bevis på seieren i majorturneringen i Gstaad like i forkant av EM.

– Det er uvirkelig. Vi hadde ikke rukket å nyte forrige ukes gull før vi måtte forberede oss på nytt. Det har gått utrolig fort, konstaterer Sørum.

Finaleseieren mot latvisk motstand betydde første norske EM-gull siden 1997. Sørum, som i likhet med makkeren var blant turneringens yngste i en alder av 22, tror dette kan være begynnelsen på en suksessperiode i norsk volleyball.

– Det er utrolig moro å få norsk volleyball tilbake til toppen. Det har vært en lang tørkeperiode. Når så mange har fulgt med og møter oss her (på Gardermoen, journ. anm), er det utrolig stas, sier Sørum.

– Vi hadde kanskje turneringens beste kamp i finale. Å ta seieren på den måten er utrolig moro, følger en smørblid gullvinner opp.

– Skjønner ikke hvordan de får det til

Jørre Kjemperud, som vant EM med Vegard Høidalen i 1997, fullroser den norske gullduoen.

– At de leverer på et så høyt nivå over så lang tid – jeg skjønner nesten ikke hvordan de får det til. De komplementerer hverandre teknisk og mentalt på en helt unik måte. Med et så høyt bunnivå, er de helt i verdensklasse slik de opererer nå, roser Kjemperud.

Den tidligere europamesteren støtter Sørum når han spår en gullalder for norsk volleyball.

– Det er blitt gjort enormt mye riktig. To av dem er i en egen klasse, men bak er det mange fantastiske talenter. Vi har så mange flotte år foran oss, spår Kjemperud.