Sterke reaksjoner på Özils sjokkbeskjed

– Massiv respekt, skriver Rio Ferdinand.

– Det var en sann glede, skriver Jerome Boateng, og legger ved et bilde av seg og Özil.

Politisk debatt: – Alarmerende

I Tyskland er det, ifølge BBC, om lag tre millioner mennesker med tyrkisk bakgrunn. Derfor er det blitt politisk debatt av exiten.

– Dersom en fotballspiller som Mesut Özil ikke lenger føler seg ønsket i landet vårt, er det alarmerende, konstaterer landets justisminister, Katarina Barley ifølge BBC.

Rikskanslerens talsperson hevder hardnakket at folk med innvandrerbakgrunn er velkomne i landet, men mener 29-åringens avgjørelse bør respekteres.

– Rikskansleren verdsetter Mesut Özil. Han er en spiller som har bidratt enormt for landslaget. Nå må avgjørelsen hans respekteres, sier Angela Merkels talsperson, Ulrike Demmer, ifølge

Utenriksminister Heiko Maas vil på sin side ikke legge for mye i exiten.

– Jeg mener ikke at situasjonen til en multimillionær som bor i Storbritannia sier så mye om integrasjonen i Tyskland. At Tyskland røk ut av VM, har lite med å gjøre at Özil tok et bilde med Erdogan. Jeg mener alle involverte parter bør reflektere etter dette. Det er ikke mange som har opptrådt verken rett eller galt i denne saken, sier Maas, ifølge Independent.