Gallerieier David Killen hoppet ikke i taket da han fikk tilbud om å kjøpe et lager i New Jersey i USA.

Selv da han fikk ta en titt ble han ikke spesielt imponert.

– Det de viste meg var en haug med søppel. Jeg så ikke noe bra, sier han til New York Post.

Allikevel bestemte han seg for å slå til på tilbudet. Killen betalte 15.000 amerikanske dollar, som tilsvarer i overkant av 120.000 norske kroner, men det blir lommerusk i forhold til verdien på det som skjulte seg der inne.

I lageret fant han nemlig seks malerier som antas å være laget av kunstneren Willem de Kooning.

– Hva er oddsen?

Det var da han startet å laste andre malerier fra lageret inn i varebilen sin, at han la merke til hva som lå gjemt der.

– Jeg så noen enorme bokser som det stod «de Kooning» på, sier han til New York Post, og legger til:

– Hva er oddsen for å finne en de Kooning i et lager? Det er helt utrolig.

Willem de Kooning var en hollandskfødt amerikansk maler. Han døde i 1997 og var en sentral kunstner innen abstrakt ekspresjonisme.

Til sammen fant Killen seks malerier, som han mener er malt av den nederlandske kunstneren, i lageret. I tillegg fant han et maleri han tror er av Paul Klee.

Dette er et av maleriene som var plassert i lageret som David Killen kjøpte. Foto: David Kellen Gallery via AP)

– Det er ingen tvil

Til å begynne med var David Killen usikker på om maleriene var ekte vare, i og med at de ikke er signert. Men ifølge Lawrence Castagna, en ekspert på restaurering av kunst, er maleriene ekte.

– Etter min mening er de det, det er ingen tvil, sier han til New York Post.

Videre forteller Castagna at han tror kunstverkene ble malt på 1970-tallet.

Ifølge Killen kan maleriene være verdt alt mellom 30.000 og flere titalls millioner amerikanske dollar.

I 2016 ble et av kunstnerens malerier solgt på auksjon for svimlende 66,3 millioner amerikanske dollar. Det tilsvarer nesten 541 millioner norske kroner.

Kjente ikke verdien

Ifølge New York Post viser det seg at maleriene tidligere har tilhørt Orrin Riley, en tidligere kunstkonservator. Etter at både Riley og konen døde, jobbet venner av paret med å finne eierne av kunsten de to hadde oppbevart, for å levere det tilbake.

Allikevel ble de sittende igjen med hundrevis av verker.

Siden de ikke var klar over hva de faktisk satt med, bestemte vennene seg for å tjene det det kunne, ved å selge lageret med den gjenværende kunsten.

Lite visste de om hvor mye noen av maleriene var verdt.