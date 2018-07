En tidlig februarmorgen i år ringte det på døra til en leilighet på Grorud i Oslo.

I leiligheten bodde en familie på fire.

To personer sto utenfor døren. De utga seg for å være fra Hafslund AS, og fikk komme inn i leiligheten.

Nå er de to, sammen med en annen som sto utenfor leiligheten og holdt vakt, tiltalt for grovt ransforsøk.

I tillegg er de to som befant seg inne i leiligheten tiltalt for frihetsberøvelse.

Maskert

Det som skjer etter at de to kommer inn i leiligheten, ifølge tiltalen, er at de to mennene maskerer ansiktene sine.

Deretter tar de tak i en av de fire som befinner seg i leiligheten, en kvinne, legger hånden over munnen på henne og sier at «hvis du ikke sier hvor smykkene er, så kutter jeg av tungen din».

Mannen i huset kommer da til, men også han blir presset i bakken og truet med en kraftig spade, før han ifølge påtalemyndigheten blir slått flere ganger i hodet.

Deretter blir de to plassert på badet i leiligheten, der de blir sperret inne.

Også en annen person som befinner seg i leiligheten skal ha blitt offer for frihetsberøvelse. Hun skal ha blitt stripset og plassert i sengen sin, der hun fikk et laken over hodet og beskjed om å sitte helt stille.

Politiet kom

De tre er tiltalt for grovt ransforsøk, og det understrekes i tiltalen at det anses for grovt fordi de tiltalte fremkalte sterk frykt hos de fornærmede.

To av mennene er i slutten av 20-årene, den tredje i slutten av 30-årene.

10 minutter etter at to av de fornærmede var låst inne på do, kom politiet til leiligheten.

De to inne i leiligheten ble dermed pågrepet og siktet for ransforsøk, og også den tredje personen, som sto utenfor og holdt vakt, ble pågrepet.

Saken skal opp i Oslo tingrett i desember. Det er satt av fire dager til saken.