Live Nelvik ble for to uker siden mamma til sin tredje datter.

– Ja, jeg har blitt mamma igjen, det er veldig hyggelig, sier hun til VG.

Trebarnsfamilie

TREBARNSFORELDRE: Tore Sagen og Live Nelvik premieren til TV-serien «Dama til». Foto: Tor Gunnar Berland/Stella Pictures

Tore Sagen og Live Nelvik har fra tidligere døtrene Liv og Elsa som er født i 2012 og 2016.

Live Nelvik røpte at hun skal bli mor for tredje gang da hun var konferansier under Costume Awards i januar.

– Vil dere høre en hemmelighet? Jeg er gravid!, sa hun.

– Det var ikke planlagt, så mye kan jeg si, men det er sånt som skjer når man blir full og sovner, flirte hun fra scenen.

Kritiserte foreldre

Live Nelvik er kjent for å by på seg selv på TV-skjermen, men i fjor gikk hun hardt ut og kritiserte foreldre som eksonerer barn på sosiale medier.

– Det handler ikke om at jeg er profilert, men om at jeg ikke synes man skal legge ut bilder av barna sine for å få en feedback som gir en mor eller far en god følelse, forklarte Nelvik til God kveld Norge.