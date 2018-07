​Øverst ser du Richarlison score mot West Ham

Ifølge BBC kan overgangssummen for brasilianeren komme opp i hele 50 millioner pund (536 millioner norske kroner). Daily Mail mener derimot å vite at overgangssummen er 35 millioner pund, som kan stige til 44 millioner pund ut fra hvor godt Richarlison gjør det for sin nye klubb.

I fjor ble Gylfi Sigurdsson Evertons dyreste spiller da han ble hentet for 45 millioner pund.

Everton melder at brasilaneren nå er under kontrakt til 2023.

– Jeg vil score flere mål, ha målgivende pasninger til lagkameratene mine og hjelpe til så godt jeg kan. Alle i hele verden kjenner til Everton. Det er en stor klubb, en av de største i England. Jeg er veldig glad for å være her, sier Richarlison, som også er glad for å være gjenforent med manager Marco Silva.

Fikk måltørke

Richarlison er en atletisk angrepsspiller som har markert seg som spesielt farlig på kontringer for Watford. Han tok Premier League med storm i fjor høst og scoret fem mål på tolv kamper, men sluttet å score i november.

Salget gir en stor gevinst til Watford, som kjøpte Richarlison for 11,5 millioner pund i august i fjor. Det er blitt spekulert i om den høye prisen delvis kan være at Everton betaler ekstra mye for å slutte fred med Watford etter en bitter krangel om manager Marco Silva.

Silva, som hentet Richarlison til Watford, ble sparket i januar etter at Everton kontaktet ham om å skifte jobb. Forholdet mellom Everton og Watford har siden vært på frysepunktet, men nå ser det ut til at det tiner.

Everton skal også være på jakt etter Barcelonas venstreback Lucas Digne og midtstopper Yerry Mina.