Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei. Jeg kjører på E18 mellom Tønsberg - Lysaker hver dag i jobbsammenheng. Jeg er forundret over hvor mange som ikke har baklys på i tunnelene, eller når det blir mørkt. De nye bilene har vel automatisk tenning av lys i mørket eller i tunneler?

Benny svarer:

Dette er helt klart en tilbakevendende problemstilling. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har fått dette eller lignende spørsmål – men det er mange.

De aller fleste nye biler har en auto-funksjon på lysbryteren, men det er fortsatt mange som ikke vet om den.

Det som ville hjelpe er om selgere brukte bitte-litt tid på å forklare denne auto-funksjonen, når en kunde mottar en ny bil.

Jeg tror mange bileiere rett og slett ikke klar over denne funksjonen som ordner alt selv, når det blir mørkt, når man kjører ut og inn av tunneler, eller inn i garasjen, for den saks skyld. Systemet er jo både genialt og enkelt. Mer lettvint kan det jo ikke bli og jeg forstår ikke at ikke flere bruker denne.

Mange kjører nok med vanlige kjørelys nærmest av gammel vane eller av uvitenhet/sløvhet. Det gir ofte veldig lite lys foran (kjørelys), ikke noe lys bak – og ofte mørke instrumenter. Uten at de reagerer. Jeg er enig med deg – det sees skremmende ofte i trafikken.

Sett lysbryteren på «Auto» når bilen er ny og lysbruken blir riktig herfra og inn i evigheten, om man ikke rører den. Det er faktisk ikke vanskeligere enn som så.

Les også: Hvilken vei du plasserer barna er slett ikke likegyldig

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Har du innspill eller erfaringer – skriv inn i kommentarfeltet under:

Video: TPMS – hva i all verden betyr det?