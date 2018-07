Lynk & Co er et av verdens yngste bilmerker. De startet opp i 2016 og har store planer for lanseringer de kommende årene.

Bak satsingen står kinesiske Geely som også eier Volvo. I praksis er Lynk & Co både søstermerke og samarbeidspartner til Volvo. Her handler det blant annet om å utvikle teknologi sammen – og utnytte stordriftsfordelene.

Lynk har i første omgang tre modeller på gang, enkelt og greit kalt 01, 02 og 03. Alle disse er basert på en plattform kalt CMA (Compact Modular Architecture) som Lynk og Volvo har utviklet i fellesskap. Første bil ut fra Volvo på denne plattformen er for øvrig den kompakte SUV-en XC40.

Helt i innspurten

Produksjonen av Lynk 01 er allerede i gang i Kina, fra neste år skal den også bygges ved Volvos fabrikk i Belgia.

Nå har Lynk sendt ut bilder av sedanen 03 som er helt i innspurten av utviklingen. Her er det ikke veldig lenge til lansering hjemme i Kina, før den etter hvert skal eksporteres til flere markeder. Lynk har bekreftet at både 01 og 02 skal selges i Europa, da er det nok også grunn til å regne med det samme skjer med 03.

At dette er en sedan er naturligvis ikke tilfeldig. Denne biltypen er svært populær i det kinesiske hjemmemarkedet. Samtidig er SUV-ene på full fart oppover i markedsandeler også der.

03 er godt kamuflert og på svenske skilter, det siste er naturligvis ikke tilfeldig. Båndene til Volvo er nemlig tette.

Billigere biler

Volvo har de siste årene tatt steget opp blant premiummerkene. Helt siden XC90 kom i ny utgave, har ambisjonen vært å bli oppfattet som en naturlig konkurrent til Audi, BMW og Mercedes. Det gjenspeiler seg også i prisene.

Dermed har Volvo også forlatt en betydelig del av markedet. Å lansere rimeligere modeller fra Lynk & Co kan dermed være et veldig smart grep.

Lynk & Co starter med blanke ark og har planer om å gjøre mange ting annerledes enn det som er gjeldende norm i bilbransjen.

01 var første bil ut fra Lynk & Co, dette er en crossover og søstermodell til Volvo XC40.

Bildeling og utleie

Dette handler særlig om distribusjon av bilene. Lynk skal stå for dette selv, de vil ikke ha noen fordyrende mellomledd. I tillegg ønsker de at kundene skal kjøpe bilene deres via internett, ikke fra tradisjonelle forhandlere.

Enkelte showroom, eller utstillingslokaler, skal opp, slik at de som ønsker kan ta en titt utenpå og inni bilene. Det er ventet at service- og verkstedtjenester enten gjøres i samarbeid med Volvo, eller av uavhengige aktører.

Lynk skal også ha klare tanker rundt bildeling og utleie. En egen digital nøkkel, gjør at eieren kan gi andre tilgang til bilen. Via en app kan eieren også kontrollere og overvåke bilen, enten fra en mobiltelefon eller direkte fra bilen.

