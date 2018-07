Sier vi "Asia" og "bilproduksjon" vil nok de fleste tenke på Japan, Sør-Korea og kanskje Kina. De to førstnevnte er store eksportører av biler til vår del av verden. Og det er neppe lenge til Kina følger etter.

Vietnam tipper vi derimot at svært få tenker på, men det er faktisk der det nye bilmerket Vinfast kommer fra. De har akkurat sendt ut skisser på sine to første bilmodeller og debuten er ikke langt unna. Den skjer på den store bilutstillingen i Paris, til høsten.

Avstemning på designet

Så er planen å komme i gang med å bygge biler i 2019 og i løpet av seks år er ambisjonen å komme opp i en årlig produksjon på 500.000 biler.

Satsingen ledes av James DeLuca, som tidligere har vært visepresident i General Motors (GM).

Designet på de to første modellene er gjort av det velkjente italienske designhuset Pininfarina og Vinfast har valgt en svært demokratisk linje her: De kjørte rett og slett en offentlig avstemning hjemme i Vietnam, med 20 forskjellige design. Disse to gikk altså helt til topps.

Slik ser Vinfasts kommende SUV ut, på skissestadiet.

Satse internasjonalt

DeLuca skal ikke være den eneste i selskapet med bred erfaring fra bilbransjen. Vinfast har hentet kompetanse fra en rekke større konkurrenter og er nå i gang med å bygge sin første fabrikk, nord i Vietnam.

Selskapet beskriver seg selv som et av Vietnams største industriprosjekter noensinne. Ambisjonen er å lage biler som er konkurransedyktige på det internasjonale markedet. Fabrikken skal være utstyrt med topp moderne produksjonsutstyr. I tillegg er nok lave lønninger en viktig suksessfaktor for Vinfast.

Lanseringen av modellene skal først skje hjemme i Vietnam, men Vinfast legger ikke skjul på at de har offensive planer for en internasjonal satsing. Det at de legger selve premieren til Paris indikerer også at de har ambisjoner i vår del av verden.

