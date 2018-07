– Jeg fikk tidlig en god følelse av at prosjektet i Molde var noe spesielt. Klubben og de som styrer er veldig energisk og inspirerende. Det er noe som gjør at jeg virkelig har lyst til å være med på dette, sier Thomsen ifølge klubben.

Molde ble nummer ni i kvinnenes eliteserie, men har lenge hatt store ambisjoner om å nærme seg de beste lagene som Vipers, Larvik og Storhamar.

Klubben er storfornøyd med å få tak i dansken.

– Etter at hun avsluttet sitt arbeidsforhold med det rumenske laget CSM București i mars har flere av de største klubbene i verden ønsket Helle som trener, men hun har takket nei! Vi er derfor veldig glad og ydmyk for at vi i Molde HK Elite kan fortsette å bygge vårt prosjekt sammen med henne.

– Fra i dag blir Helle trener for Håndballjentan til Molde HK Elite i tillegg til jobben hun har for det nederlandske landslaget, melder Molde HK i en pressemelding.

47 år gamle Helle Thomsen fortsetter også som landslagssjef for Nederland. I desember i fjor førte hun nasjonen til VM-bronse i desember. Året før ledet hun laget til EM-sølv etter å ha tapt for Norge i finalen.

I 2014 hadde hun ansvaret for Sverige som tok bronse i EM.

(©NTB)