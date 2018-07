Noen biler er drømmebiler fra første stund. De koster også gjerne såpass mye at bare et mindretall har mulighet til å kjøpe dem. Resten må nøye seg med drømmen.

Men så skjer det heldigvis noe med bilene etter hvert som årene går. Plutselig er prisene på et nivå som gjør at veldig mange har mulighet til å realisere den gamle drømmen.

Da blir spørsmålet: Bør du gjøre det eller ikke? Denne sommeren tar vi i Broom for oss et lite knippe gamle drømmebiler som har fått noen år på baken – og gir deg våre tips og råd. Nå har turen kommet til Hummer H2.

Derfor var dette drømmebil:

Hummer-familien doblet seg i i 2003. Da ble nemlig H2 lansert, som lillebror til det opprinnelige militærkjørtøyet Hummer H1.

Hummer H2 er en bil det er vanskelig å være likegyldig til. Designet minner mest om alt av om et pengeskap. Tøft, brutalt og enkelt, men helt ulikt alle andre SUV-er. Bilen er fra den gangen trenden var at SUV-er skulle være store, tøffe og brutale – og ikke små, snille og søte hybrider med "strikkmotor", uten firehjulsdrift.

Her snakker vi separat ramme, reale hjul, grove dekk, automatgir og 6-liters V8-bensinmotor. Selv om noen synes den ble "litt i meste laget" var det også mange som likte den godt. Ikke bare tømmerhuggere og cowboyer, man kunne også se den uentfor hos eiendomsmeglere, advokater og finansinstitusjoner. Den var rett og slett noe noe av det frekkeste man kunne eie og som fikk Range Rover til å se ut som Barbie-bil...

Dette var bilen som startet SUV-bølgen

Designet er litt pengeskap-aktig og firkantet på Hummer H2.

Dette må du betale nå:

Du får Hummer H2 fra 150.000 kroner, men bilene har da et omsorgsbehov og man må regne med litt påkost og jobb før alt er klappet og klart til EU-kontroll og daglig bruk.

Legger man på til 250.000 kroner derimot,skal man få en pen og grei bil, som er personbilregistrert, med bakseter montert og som kan kjøres på vanlig B-førerkort. Vi snakker fortsatt om 2003/04 modeller, de har gjerne gått pluss/minus 200.000 kilometer, er EU-godkjente og ryddige.

Vi du ha en skikkelig fin, nyere H2 med mye utstyr og ikke altfor høy kilometerstand, koster disse fortsatt over 400.000 kroner.

Hummer H2 tilsalgs på finn.no

Hummer H2 tilsalgs på autoDB:

Det barske designet går igjen også innvendig, men materialkvaliteten er ikke helt på topp.

...men før du kjøper:

Bremsene er et svakt punkt på Hummer H2. Rust / kast i skiver både foran og bak er vanlig. Det samme er ujevn virkning på håndbrekket.

Lyser ABS-lampen, er det ofte dårlig kontakt i en sensor til forhjulene. Slakk i forhjulslagrene forekommer også. Det samme gjør defekt kompressor til luftfjæringen.

Forstillingen er et annet punkt som må sjekkes før kjøp. Slakke i endeledd, bærekuler, hjelpesnekke og pitmanarm er vanlig. Slakke i mellomakselkryss forekommer og det samme gjør ulyd fra bakakselen. Skru av stereoen ved prøvekjøring og lytt…

Motor og girkasse er solide saker i utgangspunktet, men en del biler fikk i sin tid ettermontert gassanlegg. Dette kan stelle til trøbbel med motorlampe som lyser og i verste fall brente ventiler i topplokket.

På biler som har gått 150.000 kilometer kan også clutchene i girkassa bli slitt.

Drivstoff blir nok fort den største utgiftsposten her. Den har omtrent samme luftmotstand som en murstein og noe særlig under 2 liter på mila skal du ikke regne med ...

Dette kan kanskje synes voldsomt, men det finnes massevis av billige deler (i varierende kvalitet …) på nettet og bilene er relativt kurante å skru på, selv for den med lite erfaring.​

Hummer H1: Rigmor har en av Norges råeste bruktbiler

En Hummer H2 tar seg godt fram selv om underlaget er litt rufsete.

Benny mener:

Det skjedde noe med de store SUV-ene for noen år tilbake. De gikk fra å være kule, til å bli noen uhyrlige, forurensende beist som ble sett litt ned på. Trenden gikk mot mindre lettere og mer urbane SUV-er som for eksempel Range Rover Evoque.

Det er mulig jeg er født og oppvokst litt for langt ute på landet. Men med frykt for å erte på meg en hel miljøbevegelse: Jeg har fortsatt litt sansen for Hummer.

Det kan nok også henge sammen med at jeg i et par år jobbet med disse bilene, har kjørt dem mye og kjenner dem godt – på både godt og vondt.

Dette er litt ur-SUV i mine øyne. H2 er klokkertro mot det opprinnelige SUV-konseptet. Tørst og små-vulgær – ja vel, men den har jammen meg ikke så rent lite «ustoppelig» over seg heller … Med sitt særegne design er den jo et bilikon på samme måte som Porsche 911, VW Boble, Jaguar E-Type og Citröen 2CV.

Hummer blir nedlagt – her kan du lese nyheten fra den gang ​

Hummer H2 fantes også i en ikke veldig praktisk, men tøff pickup-utgave. Legg også merke til Hummer-syklene på taket.

Min personlige favoritt er den tøffe pickupen SUT (Sport Utility Truck), men jeg vet ikke om den finnes noen av den i Norge.​

Mange av H2-ene har forfalt en del de siste årene, men jeg her helt overbevist om at Hummer kommer til å bli en bilkassiker en dag, og dermed er en bil som det er vel verdt å ta godt vare på.

Når det det gjelder byggkvaliteten er det jo bare å innrømme at den kunne vært enda bedre. Materialkvalitet og finish er heller ikke helt i toppklasse, men er slik man ofte finner det på biler fra USA.

Man må heller ikke glemme at dette i USA var en forholdsvis rimelig bil. Det var norske avgifter, som så ofte før, plasserte bilen i helt feil segment her hjemme.

Kanskje er det nå du skal kjøpe den?​

Derfor forsvant Hummer fra markedet

Stor bil gir så klart god plass. I Norge ble de fleste solgt som lett lastebil med to seter. Nå er de fleste nedregistret til personbil og har fått baksetene på plass.

Visste du at ...

– Hummer H2 debuterte allerede i år 2000 på bilutstillingen i Detroit?

– De siste to årene kunne du få H2 med 6,2-liters V8-motor?

– Det siste året (2009) kunne du få H2 i en egen Black Chrome Edition utgave?

Eier du en Hummer? Fortell oss om det her:

En annen gammel drømmebil: Volvo XC90 – les om den her:

Video: Dette er en annen og enda eldre SUV-legende

​