Været sommeren 2018 har vært utrolig. Så langt har Norge opplevd 32 dager med over 30 grader, sammenlignet med én slik dag i løpet av fjoråret.

– Det fine været skal vare langt utover i august. Det er egentlig litt dårlig nytt, for det været vi har hatt i sommer vil jeg kalle ekstremt, sier TV 2s værsjef Eli Kari Gjengedal.

Varm fredag

Langtidsvarselet viser altså at det varme været skal vare godt ut i august, men samtidig kan det virke som den stekende solen skal ta en liten pause i helgen.

– Det fine været varer frem til fredag på Østlandet. Der er det ikke tegn til noe nedbør i ukedagene, sier vakthavende meteorolog i StormGeo, Beate Tveita.

På Vestlandet og videre nordover langs kysten kan det bli litt regn og skyer av og til. De områdene som vil få mest nedbør, er nord på Vestlandet i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

– Særlig på tirsdag kan det komme en del regn. Bortsett fra tirsdagen er det ikke snakk om så mye nedbør, men litt lavere temperaturer, sier Tveita.

På fredag kan hele landet vente seg oppholdsvær og mye sol. Da kan det igjen bli over 30 grader på Østlandet, og kanskje også i indre strøk på Vestlandet.

Kan bli våt helg

Når lørdagen kommer kan det endelig komme perioder med regn over hele Sør-Norge. Til og med på Østlandet vil det sannsynligvis komme etterlengtede dråper.

– I helgen er det store muligheter for regn, og kanskje blir det også noe lyn og torden. Det er også en sjanse for at nedbøren vil fortsette litt ut i neste uke, sier Tveita.

Det vil gjøre godt for bønder som sliter med tørken, selv om åpningen av Norway Cup da risikerer å bli preget av torden.

Samtidig som regnet er varslet i helgen, viser langtidsprognosene at været igjen skal bli tørrere.

– Nedbøren er forbigående. Nord-Norge får fint vær på lørdag, men på søndag vil det hvert fall komme litt regn i Nordland og Troms, sier meteorologen.