Dødelig bakterie dukker opp langs norskekysten

Den varme sommeren har ført til at temperaturen i vannet stiger, noe som har gjort at den tropiske Vibrio-bakterien har blomstret opp i norske farvann.

Bakterien, som er i slekt med Kolera-bakterien, er kjøttetende og kan komme inn i kroppen via åpne sår.

I 2016 måtte en kvinne amputere benet etter å ha fått Vibrio-infeksjon, og forrige uke ble nok en kvinne lagt inn på sykehus med infeksjon etter å ha badet på Høvik i Bærum.

– Kan føre til døden

Kommuneoverlege i Bærum, Frantz Leonard Nilsen, sier til TV 2 at man ikke har oversikt over hvor mange tilfeller det har vært av Vibrio-infeksjoner i Norge.

– Det er ønskelig at vi sammen med nasjonale helsemyndigheter forsøker å finne metoder for å kartlegge dette, sier kommuneoverlegen.

Nilsen forteller at bakterien kan gi ulike former for sykdom, hvor den vanligste smitter gjennom sjømat.

– Importert sjømat fra varme områder som kan forurense maten, og slik gi mage- tarmsymptomer, sier han, og legger til:

– Men det som er farligere er at hvis du er immunsvekket eller har et stort sår, så kan det gå inn i blodbanen og gi en blodforgiftning. Vanligvis vil man kunne behandle det, men i verste fall kan det være så alvorlig at det kan føre til døden.​

Kan komme av klimaendringer

Vibrio-bakterien er kjent fra tropiske og subtropiske farvann, og kommunoverlegen sier til TV 2 at dette er et nytt fenomen som kan være forårsaket av klimaendringer og varmere hav.

Kommuneoverlege i Bærum, Frantz Leonard Nilsen. Foto: TV 2

– Men de senere år er det også kjent at den finnes i våre strøk, og i Østersjøen og Skagerakk lenger syd foregår det en overvåking av de risikofaktorer som kan gjøre at den trives bedre, sier han.

Nilsen forteller at det har vært kjent i mange år, at bakterien finnes i farvann langs norskekysten, men det har vært lite kjent at den har gitt sykdom.

– Det registreres flere tilfeller per år, blant annet i Syd-Sverige, og jeg vil tro at med den varmeutviklingen vi ser nå, så kan vi godt komme til å se det samme i våre farvann, sier han.

Dusj i ferskvann

Bakterien trives best i brakkvann, som ved Kadettangen i Bærum, hvor Sandvikselva renner ut like ved. Eller ved Sørenga i Oslo, der Akerselva møter fjorden.

Kommuneoverlegen forteller at det ikke er noen grunn til å ikke bade, dersom man er frisk og ikke har sår.

De som er mer utsatt, med nedsatt immunforsvar, eller ferske, åpne sår, bør holde seg unna vannet, eller i alle fall ikke bade lenge. Dersom man velger å bade, er det lurt å dusje seg i ferskvann etterpå.