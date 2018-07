Sommeren 2017 samlet Abbas vokalister Agneta Fältskog og Ann Frid Lyngstad seg i studio sammen med Björn Ulvaeus og Benny Andersson, og bandet spilte inn to nye låter sammen.

Fra før av er det kjent at ABBA har planlagt en rekke såkalte hologram-konserter med gamle låter. Hologram-teknologien gjør at publikum får en levende tredimensjonal datafremstilling av en artist som ikke er fysisk tilstede.

Damenes krav

Nå hyller Björn og Benny gjenforeningen med bandet – og avslører samtidig Abba-damenes krav før hologram-konsertene.

– Vi fikk velge eller rettere sagt, damene fikk velge, hvilket år Avatarene skulle være fra og de er fra 1979, sier Benny Andersson til Expressen.​



Benny Andersson hyller Agnetha Fältskog og Ann Frid Lyngstad prestasjoner på de to nye låtene, og bekrefter at de fortsatt høres ut som Abba når de synger.

AVATAR: Benny Andersson, Ann Frida Lyngstad, Agnetha Fältskog og Björn Ulveaus slik de så ut i 1979. Foto: Sella Pictures

– Det låter som oss, så enkelt er det. Det er noe som skjer når Agnetha og Frida synger. De synger også like bra, selvom de mest sannsynlig har gått ned i toneleie. Det er intereressant, sier han.

Mulig flere sanger

Benny Andersson understreker at de to nye låtene, som slippes i desember, skrives spesielt for hologram-konsertene og at gjenforeningen i studio ikke innebærer at det kommer en ny Abba-plate. Samtidig vil han ikke skuffe fansen og stenger ikke døren for at det kan komme flere låter fra Abba i fremtiden.