Bilene har fått stadig mer sikkerhetsutstyr de siste årene. Utstyr som både skal forhindre ulykker – og gjøre skadene minst mulig når uhellet først er ute.

ESP eller antiskrens er noe av det aller viktigste. Dette er veldig kort fortalt et elektronisk system som automatisk retter opp igjen bilen om den skulle få en skrens eller sladd. Sensorer registrerer når bilen mister grepet. Når det skjer, griper systemet inn og bremser de hjulene som trengs for å få bilen på rett kjøl igjen. Motorkraften reduseres også, og med årene har antiskrens-systemene blitt bedre og bedre.

Startet med de dyre bilene

Troen på at antiskrens fungerer er høy blant nordmenn. Over 70 prosent tror slike systemer reduserer antall ulykker. Dette kommer frem i en undersøkelse gjennomført av Infact på vegne av Continental.

Dette har blitt standardutstyr på flere og flere biler. Først kom det på de dyre og store, men har nå blitt veldig vanlig på de litt mindre og billigere bilene også.

På alminnelige familiebiler gjorde systemet sitt inntog gradvis fra rundt år 2000 og utover. De tyske var først, så japanske og koreanske biler kort tid etter.

Denne enkle skissen viser hvilke komponenter et ESP-system består av.

De eldre mest usikre

Selv om dette altså har vært på markedet i mange år, viser det seg likevel av ganske mange eiere ikke vet om bilen deres har antiskrens-system eller ikke. I Continentals undersøkelse svarte 60,2 prosent ja, 22,2 prosent svarte nei og 17,6 prosent svarte vet ikke – på spørsmål om bilen deres er utstyrt med ESP eller ikke.

Blant kvinnene svarte 26,7 prosent at de ikke vet. Usikkerheten var også størst blant de eldre, og 26,4 prosent av alle over 65 år svarte «vet ikke» i undersøkelsen. Høyest andel av usikre fant man for øvrig i Oslo-området.

– Nå fungerer heldigvis dette uansett om man vet man har det eller ei. Det er jo ikke noe man trenger å aktivt slå på i bilen. Men vi tror det hadde vært bedre for trafikksikkerheten om nordmenn flest hadde et litt mer bevisst forhold til hvilke assistansesystemer som finnes i bilen, sier produktsjef i Continental Knut Knudsen, i en pressemelding.

Blir litt "pakket inn"

Brooms bilekspert Benny Christensen mener mange bileiere vil ha godt å av teste bilen sin skikkelig noen ganger:

– Ja, vi blir på mange måter litt "pakket inn" av alle sikkerhetssystemene. Antiskrens er gull verdt, men samtidig kan det gjøre at mange ikke har et bevisst forhold til hvor grensene går. Det finner du fort ut hvis tar noen runder på lukket bane, eller en stor og rolig parkeringsplass. Det samme gjelder å teste ut hvordan ABS-bremsene fungerer. Også det er et svært viktig system, som har reddet mange liv, sier Benny.

