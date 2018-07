Petter Pilgaard og Vendela Kirsebom ble favoritter blant det norske folk etter at de var med i den første sesongen av Farmen Kjendis, og senere avslørte at de var blitt et par.

Nå har paret vært sammen i et år, og de har valgt å tilbringe deler av sommeren på tur med God Sommer Norge, som har premiere mandag kveld på TV 2.

Topptur med sandaler

I den første episoden skal Petter og Vendela bestige turistmagneten Trolltunga.

Når TV 2 snakker med Petter og Vendela er de godt i gang med toppturen.

– Petter går i sandaler, og det er helt vilt hvor bra det har gått frem til nå. Han hopper nesten oppover fjellet, sier Vendela Kirsebom til TV 2.

– Jeg er som en fjellgeit, og går raskere enn alle de andre, kommer det fra Pilgaard.

Han påpeker at det ikke er utstyret det kommer an på, men formen. Selv om han innrømmer at den kunne vært noe bedre.

– Jeg innbiller meg selv at jeg er i knallform, sier Pilgaard mens han ler godt.

Lothepus i helikopter

Ifølge Vendela, er det hun som er mest fjellvant av de to. Hun har tidligere deltatt i 71 grader nord, og ga Petter flere tips før de la ut på tur.

– Det første tipset var å ikke ha på sandaler, men han gir seg ikke - og det går overraskende fint, sier Kirsebom.

Ellers mener hun det er viktig med vann, godt utstyr og ha rikelig med mat. Hun oppfordrer også det norske folk til å følge stien, slik at man unngår å sette i gang en redningsaksjon.

– Lothepus har sagt han skal komme med helikopter og hilse på om det skulle gå galt, men vi satser på å unngå det, sier Petter Pilgaard.

Gentleman på tur

Hans beste turtips er å reise med noen man liker godt. Med godt humør kommer man over en hver kneik, mener han.

– Vi har også sørget for å ta med litt Jägermeister og whisky på toppen, slik at vi kan kose oss litt ekstra når vi kommer til toppen, det er viktig, sier paret.

– Så ingen champagne denne gangen altså?

– Man skal jo bære det opp også, så jeg var nødt til å tenke litt utenfor boksen, sier Petter til TV 2.

På spørsmål om hvem som bærer tyngst svarer Pilgaard at han prøver å være en gentleman, og at han tøffer seg med å bære sekken.

– Håper ikke Vendela ender opp med å ta sekken til slutt da, sier han og ler.

Hvordan turen gikk til slutt kan du se i første episode av God Sommer Norge på TV 2 mandag klokken 20.00!