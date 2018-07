I helgen ble en kvinne spiddet av en parasoll på stranden i Ocean City i Maryland, USA.

Ulykken skjedde da en parasoll ble tatt av vinden søndag ettermiddag.

– Vitner sier at et vindkast løftet parasollen, sir Jessica Waters, talskvinne for Ocean City, til The Washington Post.

Ble truffet i brystet

Det var den spisse enden som brukes til å feste parasollen i bakken, som traff kvinnen i brystet.

Ifølge Waters måtte ambulansepersonell kutte av en del av parasollen, før kvinnen kunne fraktes til sykehus i helikopter.

Kvinnen var bevisst da hun ble fraktet til sykehuset, men tilstanden hennes er fortsatt uklar.

Strandpatruljer jobber nå med å informere besøkende om viktigheten av å sørge for at strandparasoller er godt festet, samt at man ikke skal la dem stå uten tilsyn.

Skjedde forrige uke

Forrige uke ble en kvinne skadet av en strandparasoll i New Jersey, skriver New York Post.

67 år gamle Margaret Reynolds fikk tuppen av parasollen rett gjennom ankelen. En brannmann på stedet fikk kuttet av stangen fra skjermen på parasollen.

Ricky Zepeda var på stranden da det skjedde, og sier til New York Post at Reynolds forholdt seg rolig etter ulykken.

Reynolds ble fraktet til sykehus, og er nå ved god helse.