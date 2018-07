Chelsea vurderer å takke ja til budet på 700 millioner kroner de skal ha mottatt fra Barcelona for Willian, ifølge Daily Mail.

Manchester United skal også ha meldt sin interesse og er ventet å legge inn et konkurrerende bud, men blåtrøyene foretrekker heller å selge til en utenlandsklubb enn til en Premier League-rival.

Chelsea er fortsatt interesserte i å signere Manchester Uniteds franskmann Anthony Martial, melder Talksport.

Liverpools sjanser for å signere Lyon-spiller Nabil Fekir ser ut til å bare bli mindre og mindre. Nå melder Express at samtalene skal være avsluttet og at Fekir blir i Frankrike. Før VM så det ut til at Fekir skulle bli Liverpool-spiller, men et langvarig kneproblem skal ha bidratt til at avtalen ikke gikk i boks.

Jürgen Klopp er likevel ikke klar for å avslutte kjøpefesten helt enda, og har pekt seg ut kroatiske Domagoj Vida. Liverpool er forventet å fly til Istanbul en av de neste dagene for å snakke med 29-åringen fra Besiktas, skriver Daily Star.

TROLIG PÅ VEI TIL EVERTON: Yerry Mina. Foto: Saeed Khan

Alt tyder på at Yerry Mina flytter fra Barcelona denne sommeren med Everton som den mest sannsynlige destinasjonen, melder Goal. Den colombianske midtbacken spilte bra under VM i Russland til tross for begrenset spilletid i Barcelona. 23-åringen skal være klar til å flytte til den engelske klubben, og de skal allerede ha blitt informert om at Mina er fornøyd med tilbudet de har kommet med.

Midtbanespilleren Jack Grealish (22) skal ha informert Aston Villas nye eiere om at han vil gå til Tottenham Hotspur, skriver Telegraph. Dermed kan drømmen han om å spille Champions League gå i oppfyllelse.

Juventus skal ha lagt inn et bud på 288 millioner kroner Porto-spilleren Alex Telles. Den portugisiske klubben skal ha avslått budet og insisterer på en utkjøpsklausul på 383 millioner kroner for den brasilianske forsvarsspilleren, melder Football Italia.

Newcastle-manager Rafael Benìtez kommer mest sannsynlig ikke til å forlenge kontrakten sin for klubben før etter overgangsvinduet er stengt, skriver Chronicle.

Og helt på tampen: England-kaptein Harry Kane ble buet på av publikum da Spurs-stjernen deltok på en TV-sendt golfutfordring i forbindelse med avslutningsdagen av The Open i Skottland, skriver the Sun.