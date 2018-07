På mandag viste termometeret 41,1 grader i byen Kumagaya i Japan. Dette er ny nasjonal rekord, i tillegg til at det ble satt lokale varmerekorder ved tolv andre målestasjoner ulike steder i landet.

– Folk må være forsiktige, siden mange må være utslitt etter flere dager med grusomt varmt vær, sier Minako Sakurai ved landets meteorologiske institutt.

De offisielle tallene viser at minst tolv mennesker mistet livet og at over 12.000 ble innlagt på sykehus i løpet av de to første ukene i juli.

Det reelle tallet kan nå være betydelig høyere. Nyhetsbyrået Kyodo meldte at elleve mennesker døde bare i løpet av lørdag. Heten rammer særlig de eldre – og dem er det mange av i Japan, som er preget av en massiv eldrebølge.

Hetebølgen har rammet Japan kort etter at landet opplevde rekordkraftig regn som utløste flom og jordskred som kostet over 220 mennesker livet.

Også i Sør-Korea er det for tiden ekstremt varmt. Rekordvarme har preget mange land på den nordlige halvkule den siste måneden, og i Norge er jordbruket hardt rammet av tørke.

Klimaforskere forventer at både gjennomsnitts- og makstemperaturer vil fortsette å stige i de fleste områder i verden i tiårene framover i takt med den globale oppvarmingen.

