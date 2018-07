Bilprodusentene tar ikke sommerferie. Ofte kjøres de aller siste testene på nye og spennende modeller før høstens skred av nye bilmodeller som skal lanseres.

Vi i Broom-radaksjonen mottar stadig bilder av spennende biler fra årvåkne og bilinteresserte nordmenn på ferietur.

En bil som det knytter seg stor spenning til er BMWs helt nye 8-sere. Det er etter alt å dømme den Erlend Garmann Tuntland fra Bærum og familen, bestående av kone og to barn, kom over på vei hjem fra bilferie til Kroatia.

– Den var kul bakfra...

– Bilen passerte oss ved München ikke langt fra Allianz Arena, som jeg tror er Bayern Münchens hjemmestadion, forteller Erlend.

– Vi lå ganske lenge i nærheten av den kamuflerte bilen og kunne se at de hadde en del testinstrumenter ombord. Bilen kjørte i rundt 150 km/t.

– Linjene var lange og svøpende. Jeg synes den så ganske kul ut bakfra, men hadde kanskje ikke så sansen for den, sett fra siden. Den så litt «lang» fra sidevinduet og bakover ... Men det er uansett vanskelig å få noe skikkelig inntrykk med den kamuflasjen som forstyrrer linjene og synsinntrykket. Det var uansett bare å få fra kameraet og få tatt noen bilder, sier Erlend som påstår at han ikke er noe særlig bil-interessert.

– Tja, kanskje sånn middels, sier 45 åringen.

​​

BMW 8-serie får en lang og skrånende taklinje. Foto: Privat.

Ny toppmodell

Til daglig kjører han en Land Rover Discovery Sport. Sommerferien har gått gjennomTyskland, Østerrike, Slovenia og til Trogir i Kroatia, med retur via Ancona i Italia. Deretter tilbake til Norge via Fano, Lido de Jesolo, Gardasjøen, Brennerpasset og så gjennom Tyskland. Det tyder i alle fall på at Bærumsfamileien er glade i å kjøre bil!

Det at han og kona tidligere hadde Porsche Cayman, kan vel kanskje også tyde på at biliteressen ligger latent.

Den helt nye 8-serien blir toppmodellen i BMWs modellserier. Den kommer til å dele samlebånd med 7-serien ved fabrikken i Dingolfing, nordøst for München, ikke langt fra der hvor testbilen ble observert.

Lang, lav og bred – og med fire grove eksosrør ... Foto: Privat.

Kommer som 2019-modell

8-serien kommer i første omgang som coupe med to alternative drivlinjer, men flere motorer vil komme. Ryktene forteller, kanskje ikke helt overraskende, om at toppmodellen vil hete M8.

– Jeg oppfattet bilen som lang, lav og bred, akkurat slik en sportsbil skal være, forteller Erlend om bilen han så på autobahn.

Og det stemmer. Sammenlignet med en 7-Serie skal den nye 8-serien være cirka 25 cm kortere, like bred, men 13 cm lavere, mens akselavstanden er reduseret med 19 cm.

I startfasen tilbys den i to utgaver; som M850i xDrive med 4,4-liters V8 bensinmotor på 530 hestekrefter og som 840d xDrive med 320 hk fra en dieselmotor. Det er ganske gromme saker vi snakker om her ...

Bilen lanseres til høsten. Nærmere bestemt i november og de første kundene vil få sin 8-serie i løpet av 2019.

