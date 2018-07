Mange ulykker ute i trafikken skjer fordi sjåfører sovner bak rattet. I beste fall blir det bare materielle skader, men det kan også gå langt verre.

En samfunnsundersøkelse gjort av Ipsos for forsikringsselskapet Gjensidige, viser at én av tre bilpassasjerer har vært redd for at sjåføren skulle sovne. De aller fleste sa fra eller grep inn da de opplevde dette. Dette gjelder i noe større grad kvinner enn menn, viser undersøkelsen.

Én av ti har sovnet

Blant menn og blant de yngste er det flere som ikke tok ansvar da de var redd for at sjåføren skulle sovne.

Arne Voll er kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet Gjensidige

– At så mange en tredjedel har vært redde for at sjåføren skulle sovne er bekymringsfullt, sier Arne Voll som er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Tidligere undersøkelser viser at én av ti bilister har sovnet bak rattet, mens så mange som 63 prosent har vært så trøtte at de har vært redde for å sovne. Trøtthet har skapt farlige situasjoner for nærmere halvparten.

Avkortning på forsikringen

– På den positive siden er at hele ni av ti sier fra eller griper inn når de merker at sjåføren holder på å duppe av, sier Voll.

Ifølge Statens Vegvesen har trøtthet vært medvirkende årsak til 14 prosent av alle dødsulykker i trafikken i Norge i løpet av en tiårs-periode. Å være trøtt kan være like farlig som å kjøre med promille, og er forbudt.

Gjensidige får cirka 60 skademeldinger i året som skyldes at sjåføren sovnet bak rattet. Gjennomsnittlig avkortning er 20 prosent.

Avkortning i hvert enkelt tilfelle baseres på en helhetlig vurdering av situasjonen. Den største avkortningen har hittil vært 75.000 kroner.

Vil ikke innrømme det

Erfaringen fra Gjensidige er at det årlig er flere saker enn de registrerte der bilisten har sovnet.

– Mange vil ikke innrømme at de sovnet bak rattet, og derfor vet vi at langt flere ulykker har årsak i dette, sier Voll.

Hvis man først har blitt trøtt er det bare to ting som hjelper, og det er å bytte sjåfør eller stoppe og ta en høneblund. Alt annet er å lure seg selv.

