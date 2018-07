Team Sky-sjef Sir Dave Brailsford går kraftig ut mot franske tilskuere, og reagerer på mottagelsen rytterne hans har fått under Tour de France.

Brailsford hevder rytterne både blir spyttet og kastet ting på, og serverte en lang tirade mot det franske publikumet.

– Det er en skam. Det hører ikke hjemme i idretten, sa Brailsford på dagens pressekonferanse.

– Vi syklet i Italia da Froomes dom var åpen. Fansen der var fantastiske. Det samme var de i Spania. Det er tydeligvis en greie her i Frankrike. Jeg tror ikke de ville likt at de franske fotballspillerne ble spyttet på under VM i Russland, fortsatte Sky-sjefen.

Team Skys kaptein, Chris Froome, hadde lenge en dopingsak hengende over seg. Det gjorde at mange mente han ikke burde stille i årets ritt. Like før Tour de France ble sykkelstjernen frikjent, men har likevel måttet kjenne fansen vrede.

Sky-sjefen er ikke nådig med tilskuernes oppførsel.

– Hvis de ønsker et Tour de France med bare franske lag, vær så god. Men dersom de ønsker at andre lag skal komme, så må de behandle oss med respekt.

– Jeg ville personlig hatt problemer med dette dersom det skjedde i mitt land, sa Skys britiske sjef.

Kastet ut av Touren

​54-åringen måtte også svare på spørsmål om egne ryttere. Etter gårsdagens etappe ble Gianni Moscon kastet ut av Touren etter å ha gått til angrep på en konkurrent. Både Team Sky og rytteren selv har uttalt at de aksepterer straffen.

Moscon har sammen med Sky-laget levert en solid Tour de France så langt. Men nå må Chris Froome og Geraint Thomas klare seg uten en av sine hjelperyttere. Brailsford er likevel ikke bekymret for vinnersjansene.

– Jeg er skuffet. Men det hadde vært mye verre dersom det skjedde tidligere i rittet.

Etterlyser VAR

Han steller seg bak avgjørelsen og poengterer at laget må følge regler, som alle andre. 54-åringen etterlyser også bruk av videodømming i sykkelsporten.

– Jeg er stor tilhenger. Hvis vi kan bruke VAR og moderne teknologi, som i andre sporter, så gjerne det. Ikke bare for slike hendelser, men også andre ting. For eksempel hvis det skjer ulykker, og ryttere som ikke burde tape tid gjør det. ​