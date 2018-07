Søndag kveld rundt klokken 22 lokal tid ble flere personer skutt i nabolaget Greektown i Toronto i Canada.

Politisjefen i Toronto opplyser at det totalt er 14 ofre. En kvinne er drept, mens en ung jente er kritisk skadd.

Resten av de sårede skal alle ha blitt sendt til sykehus.

Gjerningsmannen er død. Det er uklart om han ble skutt av politiet, eller om han tok sitt eget liv. Flere medier melder at han skjøt seg selv etter å ha åpnet ild mot politiet.

En talsmann for politiet har uttalt at det er for tidlig å si om hendelsen dreier seg om terror.

– Vi bare løp

Ifølge politisjef Mark Saunders er skytingen ikke tilfeldig. Han utelukker ikke terror, men det er også kommet ubekreftede meldinger om at gjerningsmannen var psykisk ustabil.

– Det er ikke gjengrelatert. Det ser ut som det var noen som var svært forstyrret, sier lokalpolitikeren Paula Fletcher til CP24.

En person som var på stedet, John Tulloch, forteller at han og broren nettopp hadde kommet ut av bilen da de hørte mellom 20 og 30 skudd.

– Vi bare løp. Vi så andre personer som løp, så da løp vi også, sier Tulloch ifølge AP.

Politiet har uttalt at gjerningsmannen brukte et håndvåpen. I etterkant av skytingen rykket store politistyrker ut til stedet, samt flere brannmenn og helsepersonell.

Flere skytinger

Skytingen i Greektown skjer få måneder etter at føreren av en varebil kjørte inn på et fortau fullt av mennesker. Ti personer ble drept og 14 såret.

Canadisk politi har ennå ikke sagt noe om motivet for angrepet, men sjåføren, Alek Minassian, hadde på forhånd lagt ut en melding på sosiale medier der han refererte til en nettgruppe preget av kvinnehat. Åtte av dødsofrene var kvinner.

Innbyggerne i Toronto har opplevd en stor økning i skyteepisoder i 2018. Så langt i år har 26 mennesker mistet livet som følge av skyting i byen, som er 53 prosent flere enn det var på samme tid i fjor.

Økningen i antall skyteepisoder har steget med 13 prosent siden samme tid i 2017. Myndighetene har sagt at årsaken til de mange skytingene er gjengoppgjør.

Ordføreren i Toronto, John Tory, har uttalt at byen har et våpenproblem, ved at det er altfor lett å få tak i ulike våpen.

