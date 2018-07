Spill Tourmanager her! ​



Etappe 16 til Bagneres de Luchon er starten på tre heftige dager i Pyreneene. Men den 16 etappen kan allikevel igjen ende med at en modig utbryter vinner.

Som de siste to etapper tror jeg at et stort brudd får etablere seg i starten av etappen og at Sky tar kontrollen i hovedfeltet.

De siste 50 kilometerne er heftige og det vil bli angrep fra sammenlagtrytterne. Men fordi dette er den første av etappene i Pyreneene tror etappen blir en oppvarming til det som kommer og at angrepene først kommer opp siste stigning før utforkjøringen til mål. Da kan det være for sent å ta igjen eventuelle utbrytere med en godt opparbeidet ledelse.

Mine favoritter til å vinne etappen er Warren Barguil, Damiano Caruso, Julian Alaphilippe, Mikel Nieve, Serge Pauwels, Rafal Majka, Daniel Navarro, Jesus Herrada, Pierre Latour, Bauke Mollema, Domenico Pozzovivo, Rudy Molard, Adam Yates og Pierre Rolland.

Mitt Tourmanager-lag består av følgende ryttere:

Spurtere: Peter Sagen blir på mitt lag fra start så lenge han ikke viser svakhetstegn som gjør det logisk å bytte han ut. Andrea Pasqualon fra Wanty- Group Gobert sykler jevnt bra og får inn mange hyggelig plasseringer.

Kapteiner: Rafal Majka er tatt inn på laget etter skuffende prestasjoner så langt i årets Tour. Jeg håper han allikevel klarer å mobilisere og at formen er på vei. At han er langt bak i sammendraget gjør at han får lov til å gå med i tidlige brudd som kan gå helt inn.

Steven Kruijswijk. Nederlenderen har topp- ti plasseringer sammenlagt fra Italia og Spania rundt, og har for vane å bli bedre i løpet av et tre- ukers ritt.

Klatrere: Geraint Thomas er i storform og utfordrer kapteinsrollen i Team Sky. Må være offensiv for å ta over tronen i Sky- laget.

Jesus Herrada i Cofidis klatrer sterkt, er offensiv og viser form.

Ungdomsryttere: Søren Kragh Andersen i Team Sunweb. En meget solid rytter med gode allround muligheter som kan vise seg frem med flotte plasseringen på enkeltetapper.

Pierre Latour har vist solid form og ser offensiv ut.

Hjelperyttere: Julian Alaphilippe har sterkt vinnerinstinkt og meget solid i tunge kuperte avslutninger.

Omar Fraile har vist bra form så langt i sesongen, er god til å klatre, og liker å gå i lange brudd på harde etapper.

Timoty Dupont kan få hederlige plasseringer på lettere etapper.

Temporytter: Primoz Roglic ser veldig sterk ut og har klatret med de beste. Spørsmålet er om han holder gjennom hele turen? I så fall blir det et gjennombrudd for den temposterke Lotto- Jumbo rytteren.

Sportsdirektør: Inn igjen med Bora- Hansgrohe. Sagan fortsetter å levere og Majka er på krigsstien for å redde en hittil skuffende Tour.