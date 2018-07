Tidligere i sommer ble eieren av en dyrehage anmeldt for å ha sluppet løs en løve på den lille øya Frösön i Östersund.

Årsaken er at Sven Andersson (57) bestemte seg for å gjøre noe litt annerledes da han klipte hunden Abbe for sommeren.

– Jeg pleier alltid å klippe Abbe på sommeren siden han har en veldig tykk pels, men i år var det en som foreslo at jeg skulle klippe ham som en løve. Så det gjorde jeg, bare for moro skyld, sier Andersson til TV 2.

Saken ble først omtalt i Aftonbladet.

Abbe er passende nok av rasen Leonberger, som er kjent for å være store i størrelsen. «Lejon» betyr løve på svensk, som er grunnen til at Sven ville klippe hunden i en løvefrisyre.

Se video av den nyfriserte hunden øverst i saken.

Anmeldt på morgentur

Sven går ofte tur med Abbe før jobb, og da går de forbi dyrehagen på Frösön. Ettersom turene ofte gjennomføres så tidlig som klokken fem eller seks på morgenkvisten, pleier ikke Sven å ha hunden i bånd.

– Min teori er at noen så Abbe løpe rundt i skogen i nærheten av dyrehagen, og gjorde koblingen «oi, der går det en løve!», sier Sven.

Hundeieren fikk vite om anmeldelsen ved en ren tilfeldighet. Svens kusine er en bekjent av dyrehage-eieren, og hadde hørt om anmeldelsen tidligere. Da hun fikk se Svens nyklipte hund stivnet hun til.

– Da utbrøt hun «nu jæklar. Venta, venta, venta», så løp hun inn og hentet anmeldelsen, sier Sven.

ROLIG: Abbe er av hunderasen leonberger, og personligheten hans er ifølge eieren så langt unna en løve som det er mulig. Foto: Privat

Dyrehage-eieren hadde sendt kusinen anmeldelsen for å vise henne det bisarre han hadde blitt anmeldt for. Politiet hadde raskt henlagt anmeldelsen, og det fikk ingen konsekvenser for eieren av dyrehagen.

– Fantastisk morsomt

Abbe er den tredje hunden Sven har av rasen Leonberger, og han har ingen planer om klippe den fem år gamle hunden på noen annen måte etter hendelsen.

– Jeg syns det er fantastisk morsomt, og ler av det, sier Sven.

Han mener det er spesielt morsomt fordi Abbe er en usedvanlig rolig hund. Anmeldelsen ble registrert 26. juni, og der står det blant annet at en bil fra dyrehagen kjørte forbi like etter observasjonen av «løven». Det står også at løven så stresset ut fordi den krøp langs bakken.

Åke Netterström er direktøren i Frösö Zoo, og visste ikke hva han skulle tro når han fikk anmeldelsen, skriver Aftonbladet.

– Jeg har blitt anmeldt og anklagd for mye, men det her tar nok kaka, sa han til Op.se.