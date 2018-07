– Det er kjipt å ryke ut sånn her, sier en skuffet Erling Braut Håland til TV 2 etter å ha røket ut av G19-EM.

1-1 mot Italia holdt ikke for å sikre avansement til semifinale. Norge måtte vinne med to mål over italienerne for å gå videre. En mager trøst for 18-åringen fra Bryne er at han endelig scoret i mesterskapet. Etter 60 minutter satte han Norges straffespark iskaldt i mål.

– Jeg scoret, sånn som jeg pleier, sier Håland.

Men det klarte han ikke å glede seg over etter kampen.

– Hadde jeg fått et mål til så hadde det vært fint.

Det var en skuffet Håland som satt igjen alene ute på gressmatta i Finland lenge etter at resten av spillerne hadde gått i garderoben.

– Som den lagspilleren og den vinnertypen han er så skjønner jeg at han er skuffet akkurat nå, sier landslagssjef Pål Arne "Paco" Johansen.

Han var for øvrig storfornøyd med eleven sin etter kampen.

– Jeg syns dette var hans beste kamp. Han lagde furore, fikk gult kort og skapte mye frustrasjon i det italienske forsvaret. I tillegg scoret han og var involvert i mange av sjansene vi skapte. Det var en god kamp av Erling, sier Johansen.

Håland og resten av de norske G19-spillerne gikk offensivt ut før mesterskapet og sa at målet var å vinne EM.

– Har dere underprestert eller satte dere for høye forventninger til dere selv?

– Jeg syns vi har underprestert litt, men det var bra i dag. Vi var gode i dag, men vi klarte ikke å få et mål til. Istedet får de et mål, og da ryker vi ut, forklarer Håland.

Norge endte på 3. plass i gruppen og skal derfor ut i kvalifiseringskamp på torsdag, hvor en billett til neste års U20-VM ligger i potten.

– Hvordan skal dere komme dere over dette og motivere dere til den kampen?

– Det er VM, svarer Håland kontant.