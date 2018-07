Team Sky-rytteren Gianni Moscon (24) er kastet ut av Tour de France.

Ifølge L'Equipe er italieneren kastet ut av rittet fordi han gikk til angrep på en Fortuneo-rytter.

Angrepet fant sted kort tid etter at søndagens etappe ble tråkket igang. Sky-rytteren slo Elie Gesbert etter bare 800 meters sykling.

Det er langt fra første gang den svært lovende 24-åringen havner i søkelyset.

I 2017 ble han suspendert i seks uker av Team Sky og tvunget til å gå på anti-rasismekurs etter å ha kommet med et rasistisk utsagt til FDJs Kevin Reza.

– Sjokkert over å høre at det fremdeles brukes rasistiske uttrykk i feltet. Du er en skam for sporten vår, skrev Reza-lagkompis Sebastian Reichenbach etter hendelsen.

​Moscon ble også disket under VM-fellesstarten i Bergen. Der kjempet han om VM-gull etter å ha fått klatrehjelp av en bil.

Italieneren var involvert i en veltet 34 kilometer før mål, men på mirakuløst vis tok han seg tilbake til tetkampen. Tv-kameraene fanget imidlertid opp at det overhodet ikke dreide seg om noe mirakel.

I flere sekunder holdt han fast i den italienske følgebilen på vei opp Løbergsveien.