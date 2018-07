Den nederlandske fotballegenden Frank De Boer (48) var gjest i følgebilen til Trek-Segafredo på søndagens Tour de France-etappe.

Som spiller huskes han nok best fra tiden i Ajax og Barcelona. I 2010 tok han over trenerjobben i den nederlandske storklubben. Siden har det blitt to mislykkede opphold i henholdsvis Inter og Crystal Palace. Han fikk 85 dager som Inter-trener. Managerkarrieren i England var over etter 77 dager.

De Boer har fått mange trenertilbud det siste året, men foreløpig har han valgt å takke nei.

Det gjorde han ikke da Trek inviterte ham til Tour de France. De Boer fikk en opplevelse han sent kommer til å glemme. TV 2 fikk en kort prat med 48-åringen i målområdet.

– Jeg synes det var veldig spennende. Det var tre Trek-ryttere i bruddet. Jeg var heldig som fikk sitte i bilen så tett på ledergruppen. Man får se et helt annet aspekt av Touren. Jeg har stor respekt for rytterne, men også for folkene som kjører biler. Det er utrolig hvor anspent det er, men de er fortsatt helt avslappet, sier nederlenderen.

– Hva slags forhold har du til sykkel?

– Jeg har alltid vært interessert i sykkel. Da jeg var yngre følgte jeg nøye med. Så kom en periode uten spesielt gode nederlandske ryttere. Nå har vi ryttere som Dumoulin og Mollema. I tillegg virker det som om sykkelsporten er sunnere. Da blir det artigere å se på, sier han.

Tom Dumoulin er den best plasserte nederlandske rytteren i Tour de France. Han ligger på 3. plass i sammendraget, ett minutt og 50 sekunder bak Geraint Thomas. De Boer tror det blir tøft for Dumoulin å holde følge med Thomas og Chris Froome de kommende dagene.

– Han kan selvsagt vinne, men det blir vanskelig. Pyreneene er nok ikke hans favoritt. Det er brattere, og passer nok Froome bedre. Men jeg synes han har gjort en fremragende innsats. Han har i tillegg syklet Giroen. Dumoulin virker å være veldig sterk. Jeg skal støtte ham, sier De Boer.