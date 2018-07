– Det var grensesprengende i den norske debatten om HIV og AIDS

Tor Erling Staff døde søndag 22. juli, 85 år gammel.

Staff var en svært anerkjent advokat. Han var også kjent for sine kontroversielle utsagn, og for å ta saken til de ingen ønsket å forsvare.

En av disse sakene var den såkalte «Henki-saken» på 80-tallet.

Henki Hauge Karlsen er kjent som en av de første i Norge som offentlig stod frem som HIV-smittet. Han sto fram etter at han mistet jobben sin på Papillon restaurant i Fredrikstad, da arbeidsgiveren fikk vite om diagnosen.

– Ingen enkel sak

Stig Sophus Frøland, lege og professor i medisin, jobbet med Staff på Henki-saken.

Han understreker at det ikke var en enkel sak å ta på det tidspunktet.

– Det var veldig vanskelig, det var en helt annen holdning til disse tingene da. Når jeg ser tilbake på det, var det grensesprengende i den norske debatten om HIV og AIDS, sier Frøland.

1981 døde en homofil mann i 30-årene av AIDS i Los Angeles. Det var den første som ble diagnostisert med sykdommen. I årene fremover ble det kalt alt fra «homsepesten» til «den nye epidemien».

Tor Erling Staff «Henki-saken» er bare én av mange kontroversielle saker hvor Tor Erling Staff har utmerket seg. ​I 2000 gikk han inn i en pågående gisselsituasjon etter gisseltakeren ba om å få inn Staff for å forhandle.

I 2001 var Tor Erling Staff forsvarsadvokat i Holmlia-saken etter drapet på Benjamin Hermansen.

I 2003 var Tor Erling Staff forsvarsadvokat for Varg Vikernes.

I 2008 var Tor Erling Staff i en kort periode forsvarsadvokat for «Lommemannen».

Karlsen ga HIV-positive et ansikt i Norge, på et tidspunkt da en slik diagnose som regel spredte frykt til dem rundt.

Da Karlsen gikk til sak mot sin tidligere arbeidsplass, var Tor Erling Staff og Stig Sophus Frøland to av hans aller viktigste støttespillere.

Tre rettsrunder

Henki og Staff måtte gjennom tre rettsinstanser før de fikk medhold i Høyesterett. I de to første slo byretten og lagmannsretten fast at sykdommen ikke var oppsigelsesgrunn, men han fikk ikke jobben tilbake.

Den 30. september 1988 ble avskjedigelsen erkjent ugyldig av Høyesterett. Han fikk jobben tilbake og 20.000 kroner i erstatning.

AIDS: Her er Henki Hauge Karlsen fotografert i forbindelse med utgivelse av boken "Å leve med aids" i 1987. Foto: Sigurdsøn, Bjørn / NTB Scanpix

Bare tre måneder etter seieren, den 28. desember 1988, døde Henki Hauge Karlsen. Han ble 31 år gammel.

Da hadde Henki vært hovedpersonen i en av 80-tallets største mediesaker i over tre år. Like etter seieren i 1988 sa Staff til en NTB-journalist:

– Han har kjempet for en av de mest diskriminerte og misforståtte gruppene i samfunnet. Denne seieren er meget fortjent. Dommen viser også at en domsavgjørelse kan være uriktig helt til saken har vært gjennom Høyesterett.

Viktig sak

Henki-saken ble en meget viktig sak for andre HIV-positive. Under sakens løp måtte advokatene bevise for retten at AIDS ikke var smittsomt gjennom normalt sosialt samvær. Det klarte de.