Italia G19 - Norge G19 1-1

​Se Hålands straffemål i videovinduet!

Det norske G19-landslaget var stinne av selvtillit før EM i Finland, men eventyret er over etter gruppespillet. Med 1-1 mot Italia i siste kamp ble de nummer tre i gruppen.

– Jeg er ekstremt skuffet. Det gikk egentlig ikke så mye galt, vi fulgte planen og det fungerte som bare det, men så slet vi med å sette sjansene. Vi fikk 1-0 og hadde ganske god kontroll, men så slapp vi inn et altfor enkelt mål. Da er det vanskelig, sier Leo Skiri Østigård til TV 2.

En trøst er at tredjeplass betyr at Norge skal ut i omspill om deltakelse i U20-VM.

– Det er VM, sier Erling Braut Håland til TV 2 på spørsmål om det blir vanskelig å motivere seg til en sånn kamp allerede torsdag.

Stolt landslagssjef

Erling Braut Håland sendte Norge i ledelsen på straffespark, men trengte tomålsseier for å gå til semifinale. Sju minutter før full tid knuste Juventus-spiller Moise Kean det norske håpet med 1-1.

– Jeg er selvfølgelig skuffet over resultatet, men jeg er stolt over prestasjonen. Vi spilte en meget god kamp. Vi tok en velfortjent ledelse, og den kunne kommet før, og så trykket vi på for nummer to. Rett før vi skulle legge om og flytte tårnene våre frem, utlignet Italia. Da ble veien frem lengre, men vi var nær 2-1. Hele kampen var meget godt gjennomført og vi viste at vi er et topplag i Europa, sier G19-landslagssjef Pål Arne Johansen til TV 2.

I en nervøs førsteomgang var det Norge som skapte de største mulighetene, men Italia hadde god kontroll og trengte ikke å ta noen sjanser, vel vitende om at uavgjort holdt til å sikre plass i semifinalen.

Ureglementert straffescoring

Eman Markovic hadde en enorm sjanse i begynnelsen av andreomgang da han kom inn i 16-meteren, men italienernes keeper Alessandro Plizzari reddet strålende.

Norge fikk straffespark etter en times spill da Matteo Gabbia dro ned Ulrik Fredriksen. Erling Braut Håland satte ballen iskaldt i mål, men reprisen viste at han var borti ballen med standfoten og målet burde blitt annullert.

De norske unggutten trengte ett mål til, men Maiso Kean knuste all håp med ti minutter igjen å spille. Juventus-spilleren kunne trille inn 1-1 etter et langt oppspill. Dermed gikk Italia videre til semifinale sammen med Portugal.