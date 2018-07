Det er Staffs sønn, Trygve Staff, som bekrefter farens bortgang til NRK.

Trygve Staff sier han sovnet stille inn på Smestad sykehjem søndag ettermiddag.

Staff var en norsk jurist og høyesterettsadvokat, og har gjort seg bemerket i samfunnsdebatten.

– Han rundet 85 i februar og da var han på Smestadhjemmet. Der har han vært i et års tid og han har vært tiltagende dårlig, sier et familiemedlem til VG.

Staff har i den siste tiden hatt et snev av Parkinson og er blitt medisinert for det, skriver avisen.

Frittalende advokat

En av rollene Staff er mest kjent for, var som forsvarer for den såkalte «lommemannen». Staff var forsvarer for «lommemannen» i en kort periode, fra januar 2008 til mai 2008.

Han er også kjent for å være en svært frittalende advokat i media. Han uttalte blant annet under sin periode som lommemannens forsvarer at «dette var ganske beskjedne handlinger».

Staff ble cand.jur. i 1958 og tok senere også utdanning i USA, ifølge Wikipedia.

Han ble høyesterettsadvokat i 1967 og var direktør for Den norske Forleggerforening i perioden 1966 til 1970.

Staff har vært forsvarer for en rekke klienter, inkludert personer som har vært tiltalt for voldtekt og andre seksuallovbrudd og for narkotikalovbrudd.

– Takknemlig for livet

I et intervju med VG i 2013 ble han spurt om hva han ville gjort om han fikk leve på nytt, hvorpå han svarte:

– Da ville jeg levd det som Tor Erling Staff. Jeg håper ikke du opplever meg som selvgod. Det handler om at jeg er takknemlig for livet jeg har fått leve.

Tor Erling Staff har to barn fra et tidligere ekteskap, inkludert Trygve Staff som selv er advokat.

Han kom aldri offentlig ut som homofil, men inngikk i 2005 et registrert partnerskap med en mann.

